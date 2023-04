Vizitatorii unui muzeu au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu un tablou de Vincent van Gogh.

Vizitatori la muzeul clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul "Vază cu cincisprezece flori" al pictorului Vincent van Gogh în timpul unei acţiuni organizate în cadrul evenimentului "Noaptea Muzeelor", transmite duminică agenţia DPA.

Bucătarul şi vedeta de televiziune Ole Plogstedt, care a fost implicat în acţiunea de la FC St. Pauli Museum, a declarat că a dorit să provoace o discuţie referitoare la scopurile activiştilor pentru climă din gruparea Ultima Generaţie (Last Generation) şi la mijloacele utilizate de aceştia.

"Cât de departe pot - cât de departe trebuie - să meargă protestele în contextul situaţia climatice dramatice? Oare mişcarea pentru climă merge prea departe împroşcând operele de artă cu piure de cartofi ori lipindu-se de ramele tablourilor din muzee - sau reacţiile la acestea sunt exagerate?" a spus el.

Hamburg, la fel alte oraşe germane, foloseşte evenimentul anual "Noaptea muzeelor" pentru promovarea culturii, în toate formele ei. Muzeele şi alte locaţii rămân deschise până târziu în noapte şi organizează expoziţii şi evenimente speciale.

În ultimele luni, activişti pentru climă din Ultima Generaţie au a atras atenţia în Germania cu numeroase acţiuni spectaculoase în muzee. La muzeul Hamburger Kunsthalle, spre exemplu, personalul de securitate a oprit mai mulţi activişti care intenţionau să aplice lipici pe o operă de artă alternativă şi să se lipească de aceasta, informează Agerpres.

Doi activişti au vrut să lipească peste geamul de siguranţă al picturii "The Wanderer over the Sea of Fog" de Caspar David Friedrich (1774-1840) un tablou modificat pe care îl aduseseră cu ei. Acesta înfăţişa personajul principal al tabloului original pe un fundal apocaliptic în locul celui ceţos.