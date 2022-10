Vopsea roșie pe treptele catedralei ortodoxe ruse din New York

O catedrală ortodoxă rusă din cartierul Upper East Side din New York pare să fi fost vandalizată cu vopsea roşie vineri seară, în aceeaşi zi în care clădirea Consulatului Rusiei, aflată la aproximativ şase străzi distanţă, a fost graffitată cu spray roşu, confrom CNN. Un martor ocular a declarat pentru CNN că a văzut o persoană cu o mască pe faţă stropind cu vopsea roşie treptele Catedralei Ortodoxe Ruse Sfântul Nicolae, vineri seara târziu, anunţă news.ro.

Actul de vandalism a fost confirmat pentru CNN de abatele Nicodim, purtătorul de cuvânt al catedralei. Rămăşiţe ale vopselei au putut fi văzute sâmbătă dimineaţă, după ce martorul ocular a observat o femeie care lucra pentru a o şterge.

"Sincer, nu îi înţelegem pe acei indivizi care îşi permit acte de vandalism în legătură cu catedrala noastră. Ne rugăm pentru ei", a spus Nicodim. Vrem ca ei să înţeleagă că Biserica Ortodoxă Rusă din SUA desfăşoară aici activităţi spirituale şi de pacificare importante şi că suntem deschişi tuturor oamenilor, indiferent de naţionalitatea şi convingerile lor politice".

Poliţia din New York a declarat că nu are cunoştinţă de acest incident şi nici nu investighează acest incident. Este al treilea caz de vandalism de la începutul anului în care catedrala a fost acoperită cu vopsea sau a fost scrisă cu inscripţii "jignitoare", a declarat Nicodemus. În plus, au fost primite şi apeluri şi e-mailuri "insultătoare" la catedrală, a spus el. Unele au inclus ameninţări directe la adresa clerului şi a enoriaşilor. Catedrala Sfântul Nicolae este "obligată să predea astfel de mesaje la poliţie", a spus Nicodemus. "Suntem recunoscători agenţiilor de aplicare a legii din New York pentru răspunsul lor prompt la mesajele noastre şi pentru sprijinul lor constant".

Jumătate dintre enoriaşii bisericii sunt ucraineni şi aceasta continuă să fie principala lor casă de rugăciune, a adăugat el. Biserica a precizat că, din februarie, enoriaşii lor s-au implicat activ în colectarea de asistenţă financiară şi umanitară pentru victimele războiului din Ucraina.