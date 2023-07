Vremea extremă împarte Europa în două anotimpuri! Imagini inedite în mijlocul verii. Locul unde iarna a pus stapânire / VIDEO

Vremea s-a stricat de-a binelea în mijlocul verii, în Austria. Mai multe vârfuri din Alpii de Nord au fost acoperite de un strat de zăpadă. Imaginile au făcut înconjurul internetului!

Austria a fost cuprinsă de furtuni puternice, care au făcut ravagii în mai multe zone din țară, în noaptea de marți spre miercuri. În dimineața următoare, imagini surprinzătoare au fost făcute în munții Alpi, acolo unde mai multe vârfuri au fost acoperite de zăpadă. Oamenii se așteptau la astfel de temperaturi mici, fiind obișnuiți și cu ninsorile la altitudini înalte, chiar dacă vorbim de luna iulie. Neaua a acoperit o mare parte din munții înalți, de la Arlberg la ghețarul Mölltal și Gamskopf din Rauris, ambele în Salzburg, scrie presa austriacă.

După zilele de marți și miercuri, când ploile și temperaturile reci au dominat mare parte din Austria, joi vremea s-a liniștit. În Vorarlberg și Carintia, cerul a fost acoperit de nori în primele ore ale dimineții. În partea de nord a Alpilor, ploile nu-și vor mai face apariția în această zi. Valorile maxime sunt cuprinse între 20 și 27 de grade.

Vineri, vremea se răcește ușor, din nou. În Waldviertel și Weinviertel va ploua la începutul zilei, însă pe parcurs va apărea timid soarele. Abia după-amiază, furtuna o să apară în jurul crestei alpine principale. Seara sunt așteptate ploi abundente și în Vorarlberg și Tiro, iar rafalele de vânt vor bate dinspre vest. Mai mult decât atât, meteorologii au emis și o avertizare de vreme rea. Se anunță cod portocaliu de ploi și vijelii. „În prezent există avertismente de furtună pentru toată Austria. În plus, furtuni se deplasează în prezent spre Vorarlberg, Tirol și Pinzgau. Este avertizare de cod portocaliu. Pericolul principal aici este fulgerul și la nivel local sunt posibile cantități mari de ploaie într-un timp scurt”, a explicat specialistul în meteorologie, Jessica Spengler, conform heute.at.

Cele mai afectate regiuni sunt în sudul țării. „În special din Tirolul de Est, prin Carintia și Stiria, până în sudul și centrul Burgenland, există din nou riscul de furtuni, grindină, ploi abundente și rafale de vânt”, a mai spus specialista.

Fresh snow ❄️ falling to below 2000m in the Alps, a rare scene in recent summers.



There has been a stark contrast in European weather lately.



This is Kitzsteinhorn, Austria ???????? via @manu_oberhuber pic.twitter.com/VVx0m6k2GX