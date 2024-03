Walt Disney respinge criticiile lui Nelson Peltz privind diversitatea în filmele cu protagoniste feminine și de culoare

Walt Disney Co a declarat vineri că remarcile investitorului activist Nelson Peltz care critică compania pentru că a făcut filme dominate de actori de sex feminin şi de culoare sunt o dovadă că el nu ar trebui să fie primit în consiliul de administraţie al Disney, transmite Reuters.

Peltz, a cărui luptă pentru a se alătura conducerii Disney a devenit una dintre cele mai acerbe şi urmărite bătălii pentru consiliul de administraţie din acest an, a declarat într-un interviu pentru Financial Times că filmele Disney au devenit prea concentrate pe transmiterea unui mesaj şi nu suficient pe o poveste de calitate.

El a contestat în mod special filmele ”The Marvels” şi ”Black Panther”.

”De ce trebuie să am un Marvel care să fie doar cu femei? Nu că am ceva împotriva femeilor, dar de ce trebuie să fac asta? De ce nu pot avea Marvel-uri cu ambele? De ce am nevoie de o distribuţie complet neagră?", a spus Peltz în interviul publicat vineri.

Întrebat despre observaţiile lui Peltz, un purtător de cuvânt al Disney a răspuns: ”Tocmai acesta este motivul pentru care Nelson Peltz nu ar trebui să fie aproape de o companie condusă de creativitate”.

Lupta dintre Peltz şi fondul său Trian pune în opoziţie un investitor activist proeminent, care spune că lucrează bine cu companiile ţintă, cu Bob Iger de la Disney, un CEO talentat al industriei media, care a revenit la conducerea companiei în noiembrie 2022 cu misiunea de a revigora Disney.

Iger a spus în autobiografia sa, ”The Ride of a Lifetime” (”Cursa de o viaţă”), că a făcut eforturi pentru diversificarea filmelor Marvel, care iniţial fuseseră construite în jurul personajelor masculine albe.

Veniturile generate de lansarea ”Black Panther” pe piaţa internă sunt pe locul şase în topul celor mai profitabile încasări din toate timpurile, potrivit site-ului Box Office Mojo, şi producţia a fost primul film Marvel nominalizat pentru cel mai bun film.

”The Marvels”, lansat anul trecut, a adus o modestă sumă de 206 milioane de dolari, la nivel mondial.

Peltz, în interviul din Financial Times, a mai spus că pune la îndoială rezultatele şefului studiourilor Marvel, Kevin Feige.

Iger însuşi a spus că Marvel ”a făcut prea multe” continuări de filme, ceea ce ”a diluat” calitatea.

Cu toate acestea, Marvel Studios a lansat 33 de filme care au încasat colectiv aproape 30 de miliarde de dolari la nivel global.

Trian Fund Management al lui Peltz luptă pentru două locuri în consiliu, unul pentru partenerul fondator Peltz şi celălalt pentru fostul director financiar al Disney, Jay Rasulo.

O altă firmă activistă, Blackwells Capital, face eforturi pentru a obţine trei locuri în consiliul Disney. Reuniunea anuală a Disney, când votul se va încheia, este programată pentru 3 aprilie.