Workshop-ul care a 'aruncat în aer' USR-ul: în loc să extindă filiala de la Sovata, useriștii și-au dat demisia în grup din partid

Președintele USR Sovata, Pal Karoly, și-a prezentat luni, 9 mai, demisia din partid, alături de întreaga filială locală, informează publicația Zi-de-zi.ro.

Motivul îl reprezintă un workshop organizat sâmbătă, 7 mai, la Sovata, de conducerea națională a USR, despre care Pal Karoly a afirmat că a aflat ulterior, împreună cu colegii săi din Sovata, de pe internet.

Workshop-ul care a provocat demisia întregii filiale USR din Sovata avea ca obiectiv declarat extinderea USR.

USR Sovata avea șapte membri activi.

„Organizația nu era numeroasă, dar am avut membri. Asta era important. Și am discutat cu câțiva prieteni care au discutat cu alți prieteni și urma să mai intre încă 12 persoane în partid”, a spus fostul coordonator al USR Sovata.

„Am aflat de pe internet despre workshop, domnule. Avem o platformă, am intrat acolo și am văzut poze, mari zâmbete (…) Stai un pic, noi atunci de ce suntem acolo? Se mănâncă între ei, asta așa, asta așa; domnule, eu am putut să trăiesc și până acum și de aici încolo pot să trăiesc. Eu am vrut ceva bun să realizez. În 32 de ani ăsta a fost singurul partid în care m-am înscris. Bine, e și ultimul.

Ne-am trezit că tovarășul Drulă cu tovarășul Barna au făcut workshop la Sovata fără măcar să fim anunțați. Lăudau femeile de la Saschiz că au făcut plăcinte și așa mai departe. Am avut și noi bani să facem și plăcinte și puteam să dăm și câte un cârnaț la toată lumea și o sticlă cu vin și puteam să îi omenim și noi, ca oamenii de la țară, că noi suntem considerați aici, la Sovata, ca la țară. Când colo, nimeni nu ne-a băgat în seamă. Și atunci, noi în ce echipă jucăm? Ce să căutăm acolo? Avem noi loc acolo dacă doamnele din Saschiz sunt lăudate că au făcut plăcinte? Noi trebuia să fim la Sovata gazdele”, a spus președintele demisionar.

Pal Karoly și colegii săi de partid din Sovata și-au înaintat demisia din USR.

