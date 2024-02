VIDEO Zelenski îl face înapoiat pe Putin: 'Eu n-am telegraf din 1917 pentru a discuta cu el'

Zelenski a fost întrebat de un jurnalist dacă i-ar răspunde la telefon lui Putin, dacă acesta l-ar suna.

„Cum să mă sune? Nu are telefon mobil, iar eu nu am un telegraf din 1917”, a spus liderul ucrainean.

- Mr. President, if Putin calls you at night, will you pick up the phone?

- How would he be able to call me? He doesn't have a cell phone, and I don't have a 1917 telegraph. pic.twitter.com/RDkwLMp3eB