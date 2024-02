Zuckerberg, nevoit să-i înfrunte pe părinţii victimelor reţelelor de socializare: 'Îmi pare foarte rău' / Reacții dure: 'Aveţi mâinile pătate de sânge' VIDEO

„Îmi pare rău pentru tot ceea ce aţi trăit cu toţii”, a spus Zuckerberg în timp ce părinţii ţineau în mână fotografii ale copiilor lor care au murit în urma exploatării sexuale sau hărţuirii prin intermediul reţelelor de socializare. "Nimeni nu ar trebui să treacă prin ceea ce au suferit familiile voastre şi de aceea investim atât de mult şi vom continua să facem eforturi la nivelul întregii industrii pentru a ne asigura că nimeni nu trebuie să treacă prin ceea ce au avut de suferit familiile voastre”.

Directorul general al Snap Inc, Evan Spiegel, a transmis condoleanţe similare părinţilor ai căror copii au avut acces la droguri ilegale pe Snapchat. Părinţii a peste 60 de adolescenţi au intentat un proces la sfârşitul anului 2023 împotriva Snap pentru că ar fi facilitat achiziţionarea de către copiii lor de droguri care au fost folosite în supradoze.

„Îmi pare foarte rău că nu am reuşit să prevenim aceste tragedii. Lucrăm din greu pentru a bloca toţi termenii de căutare legaţi de droguri pe platforma noastră”, a declarat Spiegel.

Zuckerberg şi Spiegel s-au numărat printre cei cinci directori care au fost interogaţi miercuri în Congres, în cadrul unei audieri intitulate "Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis". Audierea a fost convocată pentru a „examina şi investiga flagelul exploatării sexuale online a copiilor”, potrivit unei declaraţii a comisiei judiciare a Senatului SUA. Au fost prezenţi, de asemenea, directori executivi, printre care Linda Yaccarino de la X (fostul Twitter), Shou Zi Chew de la TikTok şi Jason Citron de la Discord.

Declaraţia de deschidere a lui Zuckerberg i-ar fi supărat pe mai mulţi din sală. El a spus: „Corpul existent de lucrări ştiinţifice nu a arătat o legătură de cauzalitate între utilizarea social media şi faptul că tinerii au o sănătate mintală mai proastă”.

Senatul a fost plin de familii de copii şi de avocaţi, Lindsey Graham declarând că „avem un public numeros, cel mai numeros pe care l-am văzut în această sală”. Senatorul republican din Carolina de Sud a acuzat firmele de socializare că „distrug vieţi şi ameninţă însăşi democraţia”.

„Ştiu că nu vreţi să fie aşa, dar aveţi mâinile pătate de sânge”, le-a spus el directorilor.

În declaraţiile de deschidere, Dick Durbin a declarat că lupta împotriva pericolelor cu care se confruntă copiii online a fost una dintre „priorităţile sale de top” în calitate de preşedinte al comisiei şi că exploatarea sexuală a copiilor online este „o criză în America”. Durbin le-a spus executivilor că platformele lor social media şi aplicaţiile de mesagerie au „oferit prădătorilor noi instrumente puternice pentru a exploata sexual copiii”.

„Alegerile lor de design, eşecurile lor de a investi în mod adecvat în încredere şi siguranţă, căutarea constantă a angajamentului şi a profitului în detrimentul siguranţei de bază a tuturor îi pun pe copiii şi nepoţii noştri în pericol”, a spus Durbin.

Executivii care au apărut în Congres au subliniat în mod repetat controalele şi instrumentele pe care le-au introdus pentru a gestiona experienţele online ale copiilor şi pentru a atenua prejudiciile. În observaţiile pregătite, Zuckerberg a declarat că Meta a introdus peste 30 de astfel de instrumente în ultimii opt ani, inclusiv controale care permit părinţilor să stabilească limite de timp pentru utilizarea aplicaţiilor şi să vadă pe cine urmăresc şi cu cine se implică online copiii lor. El a adăugat că Meta a cheltuit 20 de miliarde de dolari pentru siguranţă şi securitate începând din 2016 şi a angajat aproximativ 40.000 de persoane pentru a răspunde unor astfel de preocupări.

„Ne-am angajat să protejăm tinerii de abuzuri în cadrul serviciilor noastre, dar aceasta este o provocare continuă”, a spus el. „Pe măsură ce ne îmbunătăţim apărarea într-un domeniu, infractorii îşi schimbă tacticile, iar noi trebuie să găsim noi răspunsuri”.

