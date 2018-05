Zvonko Sundovski revine la Handbal Club Dobrogea Sud, ca antrenor: Marius Mocanu, de la Dinamo, a semnat cu dobrogenii

Antrenorul macedonean Zvonko Sundovski a preluat Handbal Club Dobrogea Sud (HCDS), după ce Sandu Iacob şi-a reziliat amiabil zilele trecute înţelegerea cu formaţia de la malul mării. Sundovski a mai antrenat timp de trei ani Handbal Club Dobrogea Sud, iar în România a mai condus timp de două sezoane CSM Bucureşti.

Preşedintele Handbal Club Dobrogea Sud, Rudi Stănescu, a declarat joi după amiază într-o conferinţă de presă, că Zvonko Sundovski este noul antrenor al echipei, scrie news.ro.

“Zvonko Sundovski este un antrenor cu care HCM Constanţa a avut cele mai mari performanţe. L-am dorit încă de când am înfiinţat HCDS şi am reuşit acum să-l readucem la Constanţa. Am semnat până în 2020. Obiectivele noastre pentru sezonul viitor sunt grupele EHF, ne dorim un parcurs foarte bun şi în Cupa României şi în campionat clasarea pe podium. Titlul îl vrem an de an, dar trebuie să fim realişti este un campionat foarte puternic, disputat, sunt 5-6 echipe care se bat la primele locuri în fiecare an”, a explicat Rudi Stănescu.

Sundovski a afirmat în cadrul conferinţei de presă că îşi doreşte să obţină titlul în România şi să ajungă cât mai sus în cupele europene.

“Când am plecat de aici, am plecat de la o echipă campioană, care a jucat un handbal foarte bun în Europa şi am revenit aici să facem performanţă. Pentru mine este important locul întâi şi să mergem cât mai mult în cupele europene. Echipa e foarte bună, puternică, are valoarea să fie mai sus de locul cinci. Îmi doresc ca anul viitor să fie cea mai puternică din campionat”, a spus noul antrenor.

El ştie însă că va fi greu deoarece campionatul românesc este în creştere de la an la an şi sunt şase, şapte echipe care pot câştiga titlul.

“Am fost aici cinci ani şi am văzut cum de la an la an campionatul românesc a crescut şi se joacă un handbal foarte bun. Sunt şase, şapte echipe care pot câştiga campionatul, acum este foarte greu să ajungi pe locul întâi”, a mai afirmat Sundovski.

Rudi Stănescu a anunţat şi care vor fi jucătorii transferaţi de HCDS pentru sezonul viitor.

“Cu Marius Mocanu am semnat încă din decembrie, dar el a vrut să nu spunem pentru că totul se interpretează şi pentru a nu da loc la discuţii am decis să ţinem cât se poate secret. Viachaslau Saldatsenka, portarul naţionalei Belarusului, este un portar tânăr, dar cu foarte mare experienţă. El îl va înlocui pe Dane Sijan. Al treilea jucătorul este Irakli Chikovani, de la Călăraşi pe care l-am vrut şi anul trecut, dar anul acesta am reuşit să facem transferul”, a mai spus Stănescu. El a recunoscut că îl doreşte şi pe Cristian Fenici, dar acesta nu vrea să plece de la Timişoara.

La capitolul plecări, directorul Handbal Club Dobrogea Sud a spus că echipa se va despărţi de portarul Dane Sijan, care va juca din sezonul viitor la Călăraşi.

Fostul antrenor al HCDS, Sandu Iacob, şi-a reziliat zilele trecute pe cale amiabilă contractul cu gruparea constănţeană.

În România, Zvonko Sundovski a mai condus echipa HCM Constanţa, timp de trei ani, obţinând două titluri naţionale şi reuşind să se califice la Turneul Final Four al Cupei EHF, antrenând apoi pentru două sezoane CSM Bucureşti.

De asemenea, în palmares, cu echipa naţională a ţării sale, Sundovski mai are o clasare pe locul 5 la CE din 2012. După plecarea de la CSM Bucureşti, antrenorul macedonean a condus naţionala Israelului.