Trupa americană ZZ Top va susţine anul viitor un turneu în Europa cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la debut.

Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard au anunţat, pentru moment, trei concerte - Praga, Barcelona şi Londra - în lunile iunie şi iulie, însă mai multe date urmează să fie dezvăluite curând informează news.ro

ZZ Top va cânta la Praga pe 19 iunie, la Barcelona Rock Fest, pe 5 iulie, şi pe Wembley Arena din Londra, pe 12 iulie. Concertul din capitala Marii Britanii va fi deschis de Jimmy Barnes.

Grupul a anunţat că turneul aniversar va începe în iunie în ţările scandinave.

„Sunt 50 de ani şi cred că începem să fim destul de buni! Bărbile sunt, probabil, ceva mai lungi, dar nimic altceva nu s-a prea schimbat şi sperăm să rămână aşa”, a spus Billy Gibbons.

Este aşteptat ca ZZ Top să cânte în peste zece ţări europene în decurs de o lună, potrivit loudersound.com.

ZZ Top, înfiinţată în 1969, în Houston, Texas, este o trupă de blues-Southern rock. Devenită celebră în formula Billy Gibbons (voce, chitară), Frank Beard (tobe) şi Dusty Hill (bas, clape), trupa a lansat 15 albume de studio, care au fost vândute în peste 25 de milioane de copii doar în Statele Unite. Cel mai recent material de studio lansat este „La Futura”, apărut în 2012. Grupul, cunoscut pentru piese ca „Legs”, „Sharp Dressed Man” şi „Gimme all Your Lovin”, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. Trupa a cântat la Bucureşti în 2009.