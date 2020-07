Șase curiozitați care te îmbie sa consumi un burger de Ziua Americii - Câți hamburgeri consumă americanii într-un an

Este 4 iulie, Ziua Independenței SUA, iar această zi nu poate fi sărbătorită fără preparatul preferat al americanilor, hamburgerul. Iată șase curiozitați care te îmbie sa consumi un burger de Ziua Americii

● De-a lungul timpului burgerii - hamburgerul si respectiv cheeseburgerul - au devenit simbolurile bucatariei americane, desi aceste preparate sunt indragite in toata lumea.

● Burgerul este mancarea preferata a americanilor si se regaseste in SUA atat in meniurile celor mai modeste localuri cat si ale prestigioaselor restaurante din ghidul Michelin.

● In medie, americanii consuma trei burgeri pe saptamana.

● 60% din sandvisurile comercializate la nivel global sunt de fapt burgeri.

● Intr-un an, in SUA se consuma aproximativ 50 de miliarde de burgeri.

● Daca toti burgerii consumati de americani intr-un singur an ar fi aliniati intr-o linie dreapta, aceasta ar inconjura Pamantul de peste 32 de ori.

