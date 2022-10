7 sfaturi pentru pasionații de păcănele din România

Mulți români sunt pasionați de păcănele, dar puțini știu cum să se bucure la maxim de acest hobby. Atunci când așteptările nu le sunt îndeplinite, ei se încarcă cu energie negativă, iar ceea ce ar trebui să fie o activitate de divertisment se transformă într-o „gaură neagră” pentru finanțele personale.

Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă pasionații de păcănele ar respecta 7 sfaturi de bun-simț, pe care le prezentăm în continuare:

Să conștientizeze ce sunt jocurile de noroc

Sloturile sunt sloturi de noroc „în formă pură”. Cine joacă la păcănele nu are nicio posibilitate de a anticipa în vreun fel rezultatul rotirii, așa cum se poate întâmpla la pariuri sportive sau la poker. Ordinea în care se opresc simbolurile pe grilă este sută la sută aleatorie, fiind stabilită de un mecanism RNG. Acest mecanism distribuie câștigurile în funcție de Payout-ul care face ca șansele să fie întotdeauna în favoarea casei. Așadar, orice câștig important trebuie pus în seama norocului. A pierde banii este normal, nu ghinion. Plecând de la aceste idei, pasionații trebuie să încerce doar să se distreze, nu să se îmbogățească.

Doar cazinourile licențiate garantează o distracție fără griji

Din punct de vedere legal, românii au voie să joace doar la cazinourile care dețin o licență emisă de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Clienții acestor platforme se bucură de protecție deplină din partea autorităților, cărora li se pot plânge în cazul în care se consideră victimele unor abuzuri ale operatorilor. Astfel, un cazinou licențiat va plăti totdeauna câștigurile, oricât de mari ar fi ele. De asemenea, toate jocurile de pe platformele operatorilor legali sunt corecte, pe când cazinourile ilegale pot oferi sloturi trucate (cu Payout mai mic decât cel real).

Să aloce un buget fix pentru sloturi

Prin definiție, un hobby este o activitate de timp liber, căreia îi este alocat un buget fix. Banii dați pe un bilet la meci, pe un bilet la film, pe o excursie la munte sau pe orice altceva aduce relaxare nu se mai întorc. La fel trebuie gândit și cu distracția într-un cazinou online. Deși există posibilitatea de a obține câștig, e bine ca jucătorul să considere că acele fonduri sunt ca și cheltuite. Fiecare joacă la sloturi cât își permite (maxim 10% din venituri, ar trebui), astfel încât să nu îi fie afectate celelalte îndatoriri financiare. Dacă banii alocați pentru o lună sunt pierduți, nu trebuie realimentat contul până în luna următoare.

Să joace la sloturi cu Payout ridicat

Payout-ul reprezintă procentul din miza plasată de jucători care alimentează fondul de premiere. Acești bani se întorc sub formă de câștiguri, pe o perioadă lungă de timp, într-un ciclu de milioane de rotiri. În mod logic, cu cât Payout-ul este mai ridicat, cu atât câștigurile sunt mai dese sau mai consistente. Acum este simplu de aflat ce rată de câștig au jocurile de tip slot, întrucât majoritatea producătorilor includ în secțiunea info acest detaliu. Nivelul RTP-ului poate fi verificat jucând varianta demo a păcănelelor, dacă e disponibilă. Cert este că cele mai multe sloturi online au Payout de peste 94%, în timp ce aparatele din agenții trec rar de 70%.

Să monitorizeze secțiunea de oferte promoționale

Nu doar ofertele promoționale de bun venit trebuie luate ca reper atunci când cineva dorește să își deschidă cont la un cazinou online. Ofertele pentru jucătorii deja existenți sunt poate chiar mai importante, întrucât aduc avantaje pe termen lung. De exemplu, într-o anumită zi a săptămânii, unii operatori oferă rotiri gratuite fără nicio condiție. Pur și simplu, clientul trebuie să se logheze în cont și să deschidă jocul respectiv. Mai multe informații despre acest capitol pot fi aflate și din Frank club casino.

Să aleagă jocurile potrivite pentru rulaj

Apropo de oferte promoționale, multe dintre ele au cerințe de rulaj pentru a transforma câștigurile în bani reali. Chiar dacă pot avea un Payout mare, sloturile cu Jackpot nu sunt indicate pentru efectuarea rulajului, întrucât procentul aferent din miză se împarte între fondul de premiere pentru jocul de bază și fondul de premiere pentru jackpot. De asemenea, nu sunt potrivite sloturile care au o volatilitate ridicată. Cele mai bune păcănele pentru îndeplinirea cerințelor de rulaj sunt cele cu payout mai mare și volatilitate scăzută. Prin intermediul lor, se poate face și un rulaj de 40x.

Să nu încerce să utilizeze strategii

Mulți dintre jucătorii la păcănele sunt și pariori. Unii dintre ei încearcă să aplice în cazinou strategiile care funcționează la pariuri sportive, precum Martingale sau Fibonacci. Adevărul este că la sloturi nu poate funcționa nicio strategie, întrucât, așa cum am spus, rezultatul următoarei runde nu are legătură cu rezultatele rotirilor anterioare. În plus, unele jocuri au multe câștiguri mai mici decât miza, iar un multiplicator de minim trei poate apărea rar. Nu în ultimul rând, sloturile sunt coordonate de un soft foarte modern. Dacă acesta identifică algoritmul unei strategii, este posibil să returneze rezultate astfel încât jucătorul să ajungă la zero lei în cont.