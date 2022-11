A fost carnagiu în SUA, în noaptea de Halloween: cel puțin 14 oameni au fost împușcați/ Video

Cel puțin 14 persoane au fost împușcate, 9 fiind grav rănite, în timpul unei încăierări sângeroase în noaptea de Halloween în zona de vest a orașului Chicago. Trei dintre victime sunt copii, potrivit Daily Mail.

Nu se cunoaște încă gravitatea rănilor și nici ora la care au avut loc împușcăturile.

Împușcăturile au avut loc în blocul 2700 din West Flournoy Avenue, a declarat poliția din Chicago.

Un grup de persoane era adunat în apropierea intersecției dintre California și Polk, în jurul orei 21:30, când cel puțin două persoane aflate într-un vehicul care trecea prin zonă au tras fără discernământ în mulțime.

Un purtător de cuvânt a declarat că este posibil ca până la 14 persoane să fi fost împușcate în acest incident, inclusiv copii care ieșiseră la colindat.

Circumstanțele împușcăturilor sunt în continuare investigate.

Incidentul de luni seară este cea mai recentă lovitură pentru imaginea oricum scăzută a orașului aflat în declin al siguranței sub conducerea primarului Lori Lightfoot, care, de la preluarea mandatului la sfârșitul anului 2019, a văzut criminalitatea explodând la rate nemaiîntâlnite de zeci de ani.

