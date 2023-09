A fost o noapte de foc în Ucraina: rușii și ucrainenii au atacat dezlănțuit în puncte cheie/ Video

Forțele și sistemele de apărare antiaeriană ale Forțelor Armate ucrainene au distrus toate dronele de atac, precum și 11 rachete Kalibr.

"Noaptea trecută, inamicul a trimis spre regiunea Odesa 19 drone de atac de tip Shahed-136/131 și două rachete hipersonice Onyx" - a precizat armata ucraineană.

Sistemele ruse de apărare aeriană au distrus patru drone lansate de Ucraina în partea de nord-vest a Mării Negre și asupra Peninsulei Crimeea, a transmis luni Ministerul rus al Apărării.

Nu se cunoaște deocamdată dacă s-au înregistrat pagube și nici dacă există răniți în urma atacurilor raportate. Reuters nu a putut verifica în mod independent informațiile.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Separat, ministerul a anunțat că alte patru drone au fost distruse peste noapte în spațiul aerian al regiunilor rusești Kursk și Belgorod.

#Russian invaders attacked #Odesa's port infrastructure this night.



The Odesa region was attacked by 19 attack drones (all of them were shot down) and two supersonic Onyx missiles. The missiles destroyed grain storage facilities.



As a result of the resulting fire, the… pic.twitter.com/i5raHGE2en