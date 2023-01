A murit cântăreţul CJ Harris: A concurat la emisiunea 'American Idol'

CJ Harris, un cântăreţ care a concurat la "American Idol" în timpul celui de-al 13-lea sezon al emisiunii concurs, a murit la vârsta de 31 de ani, informează DPA.

Un membru al familiei artistului a declarat pentru TMZ că Harris a fost transportat la spital cu o ambulanţă, însă a murit în urma unui presupus atac de cord, duminică, în Jasper, Alabama, unde se şi născuse, informează Agerpres.

Harris s-a clasat pe locul al şaselea în al 13-lea sezon al emisiunii, care a fost difuzat pe Fox în 2014, oferind propria versiune asupra unor piese ca "Radio", a lui Darius Rucker, "Waiting on the World to Change", a lui John Mayer, şi "Shelter", de Ray LaMontagne, printre altele.

După participarea la "American Idol", a urmat un concert cu Rucker la Grand Ole Opry şi un turneu "American Idol" alături de alţi concurenţi din al 13-lea sezon.

"Am crescut în biserică, interpretând muzică gospel şi cântând în cor. Cred că am fost puţin emoţionat să particip la 'Idol', pentru că nu ştiam dacă sunt pregătit. Nu aveam antrenamentul necesar", a declarat Harris pentru AL.com în 2015. "Acum, când urc pe scenă în faţa acestor mulţimi, nu mai contează dacă am ochii închişi. (...) Pot să mă calmez, să mă relaxez şi să fiu eu însumi. De când eram mic, am vrut să văd acele lumini pe scenă. De fiecare dată când mă bag în pat imediat după un spectacol, încă nu-mi vine să cred că am fost pe scenă. Mă distrez mult mai bine decât în emisiunea TV", a adăugat el.

După concurs, Harris s-a mutat în Nashville cu colegii colegii săi de concurs din al 13-lea sezon, Sam Woolf şi Alex Preston.

Cântăreţul a fost activ pe reţelele de socializare cu puţin înainte moartea sa, postând un selfie pe Twitter duminică şi distribuind un videoclip pe TikTok în care interpretează piesa "How to Save a Life" a trupei The Fray la sfârşitul lunii decembrie.