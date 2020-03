A votat Parlamentul o nouă afacere tip Bancorex? Avertismentul unui deputat pe care nu l-a contrazis nimeni

De la tribuna Camerei Deputaților s-a declarat marți că o „tranzacție cel puțin dubioasă” a primit binecuvântarea Parlamentului.

Prin OUG 67/2019, fostul guvern PSD Viorica Dăncilă oferea posibilitatea EximBank (banca de export-import a României) să intre și în segmentul retail, specific băncilor comerciale, să facă fuziuni, achiziții și să atragă depozite de la populație. În paralel, EximBank discuta să cumpere Banca Românească S.A, bancă deținută de grecii de la National Bank of Greece.

La vremea respectivă, senatorul PNL Florin Cîțu afirma pe pagina sa de Facebook (4 octombrie 2019):

„In iunie anul acesta, EXIM Bank, banca detinuta de statul roman, anunta ca a cumparat o banca privata. Este vorba de Banca Romaneasca cu actionariat din Grecia. Ok, care sunt problemele? Uitati aici cateva. Dar mai sunt o gramada.

1. Statul roman detine INCA o banca de retail , CEC Bank, pe care a adus-o aproape de pierdere. Anul acesta incearca o capitalizare de 1 miliarde de lei dar pe buna dreptate CE se opune pentru ca reprezinta AJUTOR DE STAT.

2. CARE ESTE PRETUL?

3. Cum a facut rost EXIM Bank de bani si de la cine. Informatii care nici pana astazi nu au fost facute publice desi actionarii de drept, cetatenii romani, AU DREPTUL sa stie. Exista doua informatii. Finantarea este facuta de banca lui Putin sau de o banca din China care este pe lista neagra in SUA (asa cum este, pentru spionaj comercial, compania chineza cu are guvernul Dancila a semnata pentru constructia reactoarelor 3 si 4).

4. Exista probleme foarte mari cu aceasta tranzactie. In special cu sistemul informatic, hard si soft dar si cu fee-urile de “consultanta”. Da, bichonule, oricat ai vrea sa ascunzi tot am aflat.

Curtea de Conturi vad ca tace. Nu am vazut inca un comunicat oficial de la BNR referitor la aprobarea tranzactiei.

Eu va promit ca vom investiga acesta tranzactie IMEDIAT dupa preluarea guvernarii. Toate detaliile si mai ales ilegalitatile prezentate public.

Romanii trebuie sa stie TOT, mai ales atunci cand se dau spagi de milioane de euro din banii lor”

După ce au ajuns la guvernare cu Florin Cîțu ministru de finanțe, Guvernul Ludovic Orban a dat un punct de vedere favorabil OUG emis de PSD prin care se oferea EximBank posibilitatea să desfășoare activitățile de bancă comercială preluate de la Banca Românească.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale a fost adoptat marți, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu 170 de voturi `pentru', 34 contra, 69 de abtineri si un deputat care nu a votat.

S-a votat astfel:

PSD, UDMR, Pro Romania si minoritatile au votat pentru

PNL s-a abtinut

PMP si USR au votat contra

Dupa vot, deputatul USR Claudiu Năsui a făcut o declarație INCENDIARĂ:

Redăm declarația integrală:

„Nu cred ca putem lasa acest PLX sa fie votat in felul acesta si sa nu spunem cateva lucruri. Acesta tranzactie care a primit azi binecuvantarea Parlamentului este cel putin dubioasa.

Vorbim despre o tranzactie intre o banca de stat, anume Eximbank si Banca Romaneasca, care contrar numelui ei nu este o banca romaneasca, este o banca greceasca care a incercat sa se vanda in Romania de mai multe ori, nu a reusit si in final a gasit un cumparator, dar nu pe piata libera, nu cineva care sa-si riste propriii bani, ci o banca de stat. Primul steag rosu este acesta.

Al doilea steag rosu pe care ar fi trebuit sa ni-l ridice aceasta lege si aceasta tranzactie, este: de ce daca statul roman are deja o banca cu retailul, anume CEC Bank, de ce nu am folosit, daca intr-adevarat statul roman ar doir sa cumpere aceasta banca si i s-a parut ca este o tranzactie buna, de ce nu a folosit CEC-ul si a folosit EximBank si a trebuit sa dea o Ordonanta de Urgenta pe care noi am aprobat-o astazi? De ce fuge toata lumea de aceasta banca mai putin EximBank>

De ce o banca mica cum este totusi EximBank, care are un portofoliu mic de clienti, deodata se extinde extraordinar in zona aceasta a retailului, cumparand cu niste bani pe care nu ii are si pe care ii imprumuta, culmea, de la o banca care are sediul la Moscova?

Toate aceste lucruri, imi pare rau sa va spun, erau spuse si inainte de catre fosta opozitie, o spuneam si o criticam impreuna. Dar aceasta tranzactie, deodata, dupa ce ati ajuns la guvernare, unii dintre voi ati aprobat-o si ati incurajat-o.

Dupa mine azi am facut o mare greseala. Statul roman nu are ce cauta sa cumpere el banci straine si mai ales nu banci grecesti care ar trebui sa se vanda la valoarea lor de piata asa cum rezulta dintr-o tranzactie privata cu oameni care-si pun banii lor, nu care apeleaza la statul roman ca sa salveze actionari greci de la potentiale pierderi si alte lucruri.

E trist ca dupa scandaluri cum a fost cel al Bancorex in care romanii in anii 1999 si-au pierdut o sesime din venituri doar pentru a salva Bancorex-ul si doar pentru pierderile pe care le-a cauzat Bancorex-ul, care inca e un tun rasunator in Romania, inca mai avem genul acesta de tranzactii care se intampla in Romania”.

NIMENI nu l-a contrazis pe deputat.