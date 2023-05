Accelerator - Expoziţia Back to Where It All Began, lansată virtual pentru accesul publicului din toată lumea la lucrări de artă contemporană

Publicul din România şi cel internaţional este aşteptat în expoziţia virtuală „Back to Where It All Began” din cadrul programului Accelerator, potrivit news.ro.

Oglindă fidelă a expoziţiei „Back to Where It All Began”, prezentată în spaţiul fizic al Gaep, între 10 februarie şi 13 mai, viewing room-ul a fost creat cu obiectivul de a extinde accesul publicului la lucrările de artă găzduite de galerie şi de a crea noi audienţe, oameni care nu locuiesc în Bucureşti, dar care sunt interesaţi de arta contemporană.

Andrei Arion, Flaviu Cacoveanu, Roberta Curcă, Lucia Ghegu, Mihaela Hudrea, Alina Ion, Maria Mandea, Delia A. Prodan, Stanca Soare şi Ana Maria Szöllösi sunt cei 10 artişti emergenţi selectaţi anul trecut în program, ale căror lucrări nou produse pot fi vizionate acum online, pe site-ul accelerator-mentorat.ro.

Finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-Cultura şi implementat de Asociaţia Culturală Eastwards Prospectus (ACEP), în parteneriat cu Gaep Gallery din Bucureşti şi i8 Gallery din Reykjavik, Islanda, Accelerator este primul şi cel mai complex mentorat pentru artiştii emergenţi care propune tinerilor artişti o abordare strategică asupra carierelor lor.

Accelerator abordează trei paliere: cunoştinţele şi experienţa specialiştilor naţionali şi internaţionali în domeniul artei contemporane, oferite în cadrul etapei de mentorat derulate în 2022, resursele pentru producţia de lucrări noi şi spaţiile de expunere. Unul dintre acestea a fost expoziţia de la Gaep, care acum este dublată de expoziţia online, iar în curând vor lua startul proiectele de artă în spaţiul public în mai multe oraşe din România.

„Digitalul a deschis lumea în foarte multe domenii, mai ales în ultimii ani, iar conectivitatea a devenit un stil de viaţă, de lucru, de business. De ce am subestima rolul online-ului în arta contemporană? Chiar arta este locul cel mai propice îmbinării dintre inovaţie şi creativitate, iar sensul acestor două noţiuni se poate suprapune. Expoziţia creată în mediul online deschide accesul unor publicuri noi la arta contemporană şi înlătură barierele de natură geografică, de limbă sau de cultură. Mai mult decât atât, astfel arătăm altor ţări cu un peisaj al artei contemporane mult mai dezvoltat că şi în România avem artă de calitate, artişti cu potenţial, care, aflaţi la început de drum, au nevoie de sprijin pentru a se consacra internaţional”, spune Andrei Breahnă, preşedintele Asociaţiei Culturale Eastwards Propectus, co-fondator Gaep şi project manager Accelerator.

Viewing room-ul „Back to Where It All Began” permite şi păstrarea expoziţiei pe termen nelimitat în forma în care aceasta a arătat în spaţiul fizic, prin arhivare online.

Înfiinţată de peste 7 ani, Asociaţia Culturală Eastwards Prospectus (ACEP) urmăreşte, prin programul Accelerator, să susţină artiştii emergenţi în drumul şi dezvoltarea carierelor lor oferindu-le oportunităţi de învăţare inspirate din abordarea şi practicile din străinătate. De asemenea, ACEP şi-a propus să intensifice proiectele de formare şi dezvoltare a publicurilor prin acţiuni organizate în Bucureşti şi în ţară, online şi offline, în care publicul înţelege, se regăseşte şi se conectează cu arta contemporană. Arta contribuie, astfel, la dezvoltarea individuală şi colectivă, făcând ceea ce a făcut dintotdeauna - a catalizat evoluţia societăţii.

Programul Accelerator continuă, în perioada iunie-septembrie 2023, cu etapa arta în spaţiul public.

Accelerator a demarat pe 1 octombrie 2021 şi se va derula pe parcursul a 24 de luni, până pe 30 septembrie 2023. Bugetul proiectului este 1.069.301,00 de lei (216.707,74 de euro) pe întreaga sa durată. Valoarea finanţării nerambursabile (85% Grant SEE şi 15% bugetul naţional) este 962.370,90 de lei (195.036,97 de euro).

Proiectul este finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA şi implementat de Asociaţia Culturală Eastwards Prospectus (ACEP).