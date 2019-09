Accesările audio on-demand au depăşit în SUA jumătate de trilion anul acesta. Ariana Grande, primul album cu peste 2 miliarde de accesări

Accesările audio on-demand au depăşit în Statele Unite jumătate de trilion, iar „Thank U, Next” al Arianei Grande este primul album cu peste 2 miliarde de accesări anul acesta, potrivit Billboard, scrie news.ro.

Per total, accesările on-demand pentru cântece în SUA - audio şi video, cumulate - vor depăşi 1 trilion în 2019.

În săptămâna încheiată pe 12 septembrie, au fost înregistrate 14,8 miliarde de accesări audio on-demand, potrivit Nielsen Music, astfel că totalul pe acest an a ajuns la 505,5 miliarde.

Această sumă este cu 23% mai mare faţă de cea înregistrată până la aceeaşi dată a anunlui trecut (409,6 miliarde).

Nielsen Music a început monitorizarea anul acesta pe 4 ianuarie.

Pragul de jumătate de trilion de accesări a fost depăşit anul acesta cu două luni mai devreme faţă de 2018.

Anul trecut a fost primul în care totalul accesărilor audio on-demand a depăşit jumătate de trilion, iar 2018 s-a încheiat cu 611 miliarde (cu 49% mai mult decât în 2017).

Pe 12 septembrie, piesele de pe albumul „Thank U, Next” al Arianei Grande au depăşit 2 miliarde de accesări. Astfel, materialul de studio a devenit primul album care a trecut acest prag în 2019. În plus, „Thank U, Next” este albumul cu cele mai multe accesări ale pieselor de anul acesta. Melodiile au înregistrat, cumulat, 20,6 milioane de accesări în săptămâna încheiată pe 12 septembrie. Totalul este de 2,007 miliarde de accesări.

Al doilea album de anul acesta ca număr de accesări on-demand este „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al lui Billie Eilish, cu 1,88 de miliarde.

În 2018, cinci albume au depăşit 2 miliarde de accesări on-demand pentru cântece. „Scorpion” al lui Drake a condus, cu 4,57 miliarde.

Cumulat, anul acesta, accesările audio şi video on-demand au fost de 775,3 miliarde, cu 28% mai mult decât în 2018.

Anul trecut s-a încheiat cu 901 miliarde accesări on-demand totale, cu 43% mai mult decât în 2017.

Anul 2019 ar putea fi primul în care suma de 1 trilion de accesări ar putea fi depăşită.