Actorul Russell Crowe va fi recompensat cu un Glob de Cristal onorific la Festivalul de Film de la Karlovy Vary

Russell Crowe va fi recompensat cu un Glob de Cristal pentru contribuţii artistice deosebite aduse industriei cinematografice la cea de-a 57-a ediţie a Festivalului de Film de la Karlovy Vary (30 iunie - 8 iulie), informează revista americană Variety.

Actorul neozeelandez, premiat cu Oscar, îşi va etala şi talentul muzical alături de trupa sa, Indoor Garden Party, care va susţine un concert în seara de deschidere a prestigiosului festival organizat în Republica Cehă. Totodată, organizatorii evenimentului au anunţat vineri că actorul american Johnny Depp va apărea în trailerul festivalului, care va fi lansat în timpul ceremoniei de deschidere, potrivit Agerpres.

Russell Crowe, care s-a născut în Noua Zeelandă dar s-a mutat în Australia în perioada copilăriei, şi-a început cariera de actor la vârsta de şase ani, lucrând în teatru şi televiziune. În 1989, a început să joace şi în filme australiene, apărând apoi în pelicule precum "The Crossing" (1990), "Proof" (1991) şi "Romper Stomper" (1992). A câştigat două premii ale Academiei de Film din Australia: pentru cel mai bun actor în rol secundar datorită interpretării din "Proof" şi pentru cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din "Romper Stomper".

Prima lui apariţie într-un film american datează din timpul colaborării cu Gene Hackman, Sharon Stone şi Leonardo DiCaprio în pelicula western din 1995 "The Quick and the Dead", regizat de Sam Raimi. A fost apreciat de public şi de criticii de specialitate pentru interpretarea personajului Bud White în filmul "L.A. Confidential", regizat în 1997 de Curtis Hanson. Lungmetrajul "The Insider", regizat de Michael Mann în 1999, i-a adus prima nominalizare la Oscar şi la Globurile de Aur.

În 2001, Russell Crowe a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal după ce l-a interpretat pe generalul roman Maximus în filmul "Gladiator", regizat de Ridley Scott. În anul următor, a primit cea de-a treia nominalizare la Oscar şi a câştigat primul Glob de Aur şi primul său premiu BAFTA pentru interpretarea unui geniu al matematicii, John Nash, în pelicula "A Beautiful Mind", regizată de Ron Howard.

Actorul neozeelandez a mai primit o nominalizare la Globul de Aur pentru rolul Căpitanului Aubrey din filmul de aventuri "Master and Commander: The Far Side of the World" (2003), regizat de Peter Weir, care a câştigat ulterior două premii Oscar din 10 nominalizări.

Filmul "Gladiator", care a câştigat cinci premii Oscar în total, a marcat începutul colaborării îndelungate a actorului Russell Crowe cu regizorul Ridley Scott, care l-a distribuit apoi în filmele "A Good Year" (2006), "American Gangster" (2007), "Body of Lies" (2008) şi "Robin Hood" (2010). A colaborat din nou cu Ridley Scott la filmul biografic inspirat din universul sportului "Cinderella Man" (2005), în care starul neozeelandez a jucat rolul pugilistului James J. Braddock.

Russell Crowe a apărut în filme aparţinând unei mari varietăţi de genuri cinematografice, de la musicalul "Les Miserables" (Tom Hooper, 2012) la drama despre război "The Water Diviner" (2014) - pe care a şi regizat-o - şi până la drama psihologică "Fathers and Daughters" (2015), comedia "The Nice Guys" (2016), adaptarea unei benzi desenate "Man of Steel" (2012) şi thrillerul psihologic "Unhinged" (2020).

A primit încă o nominalizare la Globurile de Aur după ce a interpretat rolul principal în "The Loudest Voice" (2019), o miniserie TV în şapte episoade despre fondatorul Fox News, Roger Ailes.

Debutul său în regie, "The Water Diviner" (2014), a câştigat premiul Academiei de Film din Australia pentru cel mai bun lungmetraj.

În 2022, starul neozeelandez a regizat şi a jucat rolul principal din thrillerul "Poker Face". În prezent, Russell Crowe poate fi văzut pe marile ecrane în thrillerul horror "The Pope's Exorcist" (2023).

Renumitul actor este pasionat şi de muzică încă din anii 1980, când a înregistrat primul lui single solo, "I Want to Be Like Marlon Brando". Din 1992, a colaborat cu trupa rock Thirty Odd Foot of Grunts, alături de care a lansat trei albume. În 2005, a început să lucreze cu muzicianul canadian Alan Doyle, înregistrând primul lor single împreună, urmat de albumul "My Hand, My Heart" în 2006, lansat sub titulatura trupei The Ordinary Fear of God. În 2009, Crowe şi Doyle au început să susţină concerte în cadrul seriei de spectacole "Indoor Garden Party". În 2011, cei doi artişti au lansat cel de-al treilea album comun, "The Crowe/Doyle Songbook Vol III", pe iTunes, iar în 2017, sub titulatura grupului Indoor Garden Party, au lansat albumul "The Musical", care a ocupat pentru scurtă vreme primul loc în topurile iTunes şi Amazon. Acest material discografic este disponibil şi pe Spotify.

În cadrul unei proiecţii speciale care va celebra realizările artistice ale actorului Russell Crowe, la Karlovy Vary va fi prezentat filmul "Master and Commander: The Far Side of the World" cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a acestei pelicule.

Trailerul festivalului din acest an, care va avea premiera în timpul ceremoniei de deschidere, îl are ca protagonist pe actorul american Johnny Depp. Aceste filme scurte au de obicei o abordare specială pentru a-i onora pe invitaţii şi pe artiştii premiaţi la ediţiile precedente ale festivalului. Conceptul trailerului a fost realizat de Ivan Zacharias şi Martin Krejci.

Johnny Depp este cea de-a 18-a vedetă care apare în trailerul oficial al Festivalului de la Karlovy Vary, regizat în acest an de Ivan Zacharias.

Johnny Depp a fost invitat de onoare al festivalului ceh în 2021, când a prezentat două filme pe care le-a produs: documentarul "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan" (2020) şi drama "Minata" (2020), în care interpretat rolul principal.