Adele a anunţat data lansării videoclipului piesei `Oh My God`

Adele şi-a pus pe jar fanii anunţând numeroase noutăţi pentru 2022, inclusiv un videoclip la piesa "Oh My God", informează DPA preluat de agerpres.

Muziciana, în vârstă de 33 de ani, şi-a lansat, după o îndelungată aşteptare, cel de-al patrulea album de studio - intitulat "30" - în noiembrie 2021, care s-a instalat pe primul loc în topurile britanice.Albumul include single-urile "Easy On Me" şi "Oh My God"."Odihnită şi resetată! Mă simt pregătită pentru 2022, vin atât de multe lucruri, sunt încântată să le vedeţi cu toţii", a scris Adele într-o postare pe Twitter.Textul este însoţit de un filmuleţ de 15 secunde - un teaser al videoclipului de la "Oh My God" - care o arată pe Adele într-o cameră întunecată, cu un inel de lumină în spatele ei.Pe ecran apar cuvintele "Oh My God January 12- 5PM UK".Piesa a ajuns pe primele cinci poziţii în topurile din Marea Britanie şi SUA şi în top 10 în Canada, Australia şi Africa de Sud.Adele şi-a interpretat noile piese în cadrul unor spectacole televizate de ambele părţi ale Atlanticului, dar a ajuns pe prima pagină a ziarelor când s-a reîntâlnit cu o profesoară din copilărie în timpul concertului ei de la London Palladium.