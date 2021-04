Adina Alberts rupe tăcerea despre vaccinuri: 'Dacă s-ar fi ştiut despre efectele serului AstraZeneca, nu ar mai fi venit nimeni să se vaccineze'

Medicul Adina Alberts a fost marţi seara, la România TV, unde a vorbit despre eficienţa vaccinurilor şi despre efectele adverse ale acestora.

Adina Alberts a făcut referire la informaţia apărută marţi în spaţiul public, conform căreia un reprezentant al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenţa unei „legături” între vaccinul AstraZeneca şi cazurile de tromboze observate după administrarea acestui ser.

„Am fost convocata de Colegiul Medicilor pentru niste opinii postate pe pagina mea de Facebook. E am descris la un moment dat, pur teoretic, mecanismele acestor trei vaccinuri. La vremea aceea nu se incepuse încă vaccinarea cu AstraZeneca în UE, doar in Anglia era in stadiu incipient, deci nu aveai cum sa stii ce se intampla.

Daca s-ar fi stiut, n-ar mai fi venit nimeni sa se vaccineze. Astfel de riscuri sunt trecute si in prospectele vaccinurilor Pfeizer si Moderna. Eu am facut mereu mari eforturi sa prezint public aceste riscuri, dar am fost mereu blocata si discreditata, pentru ca, asa cum am spus, daca s-ar fi aflat, nu ar mai fi venit nimeni sa se vaccineze.”, a declarat Adina Alberts.

„Nu doar medicii sunt in prag de burnout, ci toti, indus de situatia pe care o traim. Exact pe sablonul intamplarilor de cand a murit Cornelia Catanga, cand au inceput manipularile cum ca invermectina, ca sunt vinovata eu si alte manipulari. Se utilizeaza orice situatie nefericita pentru a manipula categoriile foarte sensibile de cetateni”, a adăugat Adina Alberts.