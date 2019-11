Adina Vălean, propusă comisar european pentru Transporturi, a votat, vineri la Bruxelles, pentru alegerile prezidențiale. Eurodeputatul PNL a precizat că este în plin proces de pregătire pentru audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului European, transmite Mediafax.

"Este un moment important în viața oricărei națiuni și sigur că profit de ocazie că se poate vota mai devreme. Am venit astăzi, vineri, cu încredere. Am venit să votez cu candidatul meu, am venit să votez pentru o Românie puternică, puternică atât în Europa cât și în plan internațional și bineînțeles, o Românie normală acasă", a declarat Adina Vălean, vineri, la Bruxelles.

Europarlamentarul PNL Adina Vălean a afirmat că se pregătește pentru audierea în comisiile Parlamentului European din 14 noiembrie.

"Mă pregătesc, sunt în plin proces de pregătire. Am și foarte multe întâlniri, vorbesc cu multă lume. Sunt multe chestii unde activitatea mea de până acum care se intersectează foarte bine cu domeniul transporturilor, tot ceea ce ține de sustenabilitate, digitalizare. Mai sunt și multe altele care trebuie să le prind din urmă, așa încât mă ocup cu acest lucru cu toată viteza", a conchis Vălean.

Adina Vălean, propusă comisar european pentru Transporturi de către Guvernul României, va fi audiată în comisiile de specialitate ale PE pe 14 noiembrie, între orele 13.00 și 16.00.

Votul în PE pentru cei trei comisari europeni propuși de România, Ungaria și Franța și a Executivului UE propus de președintele-ales Ursula von der Leyen va avea loc într-o sesiunea plenară programată pe 27 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă al Parlametului European.