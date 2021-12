Administraţia Vladimir Putin acuză Ucraina că mobilizează armament pe frontul separatist

Ucraina mobilizează capabilităţi militare semnificative în regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk, a acuzat joi Administraţia Vladimir Putin, criticând deciziile Statelor Unite şi Uniunii Europene de a oferi asistenţă Kievului.

"Furnizarea de elicoptere, drone şi avioane Ucrainei împinge autorităţile ucrainene spre acţiuni periculoase. Kievul nu respectă Acordurile de la Minsk. Armata ucraineană se laudă că a instalat sisteme de rachete antitanc Javelin, oferite de SUA, în Donbas şi foloseşte inclusiv drone de recunoaştere şi de atac din Turcia. Drept urmare, situaţia deja tensionată din estul ţării se deteriorează", a declarat joi generalul Valeri Gherasimov, şeful Statului Major al armatei ruse, citat de agenţia Tass.

"Orice tentativă a autorităţilor ucrainene de a rezolva dificultăţile din Donbas pe cale militară va fi oprită", a avertizat oficialul militar rus.

La rândul său, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, a criticat decizia Uniunii Europene de a furniza asistenţă militară Ucrainei. "Pe 2 decembrie, Consiliul UE a decis să aloce 31 de milioane de euro pentru asistenţă tehnico-militară destinată Forţelor Aeriene ucrainene. Asistenţa tehnico-militară nu contribuie la soluţionarea conflictului din Donbas. Practic, negocierile sunt blocate", a afirmat joi Maria Zaharova, citată de agenţia RIA Novosti.

Şi Statele Unite oferă asistenţă militară Ucrainei. Pentagonul a anunţat joi că va trimite Ucrainei sisteme de armament în valoare de 60 de milioane de dolari.

În cursul videoconferinţei de marţi, preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a cerut omologului său american, Joseph Biden, garanţii că NATO nu va continua extinderea spre est şi nu va instala echipamente militare în apropierea frontierelor Rusiei. "Rusia este interesată în mod serios să obţină garanţii juridice credibile prin care să fie exclusă extinderea NATO spre est şi instalarea de echipamente militare ofensive în ţări vecine cu Rusia", a transmis Kremlinul, potrivit Mediafax.ro.

Joseph Biden a exprimat preocupări privind presiunile militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei. "Preşedintele Joseph R. Biden a avut astăzi o conversaţie prin videoconferinţă cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a discuta despre o serie de probleme de pe agenda Statelor Unite şi Rusiei. Preşedintele Biden a transmis preocupările profunde ale Statelor Unite şi ale aliaţilor noştri europeni referitoare la mobilizarea de forţe militare în apropierea Ucrainei şi a spus clar că Statele Unite şi aliaţii noştri vor reacţiona prin acţiuni economice puternice şi prin alte măsuri în cazul unei escaladări de tip militar. Preşedintele Biden a reiterat susţinerea pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru integritatea teritorială a ţării şi a cerut reducerea tensiunilor şi revenirea la diplomaţie. Cei doi preşedinţi le-au cerut echipelor să continue acţiunile după această conversaţie, iar Statele Unite vor coopera strâns cu aliaţii şi partenerii", a anunţat Preşedinţia SUA marţi seară.

Miercuri seară, Joseph Biden a declarat că l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, că un atac asupra Ucrainei va genera "consecinţe severe", iar armata americană ar putea suplimenta trupele în ţările est-europene, subliniind însă că nu vor fi trimişi militari pe teritoriul ucrainean.

"Am fost foarte direct în cursul întâlnirii cu Vladimir Putin. Nu au fost cuvinte uşoare. Am fost politicos, dar am transmis foarte clar că, dacă într-adevăr invadează Ucraina, vor fi consecinţe severe, inclusiv economice, aşa cum nu au mai fost văzute. El ştie. Răspunsul său imediat a fost că a înţeles acest lucru. (...) Dincolo de acest lucru, cred că probabil am fi nevoiţi să suplimentăm prezenţa noastră în ţările NATO, pentru a-i asigura pe cei de pe frontul de est", a afirmat Joseph Biden.