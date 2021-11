Adrian Ghenie a realizat o intervenţie artistică inspirată de Ana Pauker, o lucrare ce va fi expusă la Palatul Universul din Bucureşti

Adrian Ghenie a realizat următoarea intervenţie artistică din cadrul Expo_03_Vernacular ce va putea fi văzută între 10 şi 28 noiembrie, de miercuri până duminică, la Salonul de Proiecte de la Palatul Universul din Bucureşti, potrivit news.ro.

A treia intervenţie din cadrul expoziţiei Expo_3_Vernacular îi aparţine lui Adrian Ghenie, un artist care s-a arătat mereu preocupat de construcţia istorică, de felul în care istoria se edifică prin recursul la imagini, de aportul substanţial al memoriei la sedimentarea reprezentărilor unor personaje sau naraţiuni istorice.

În mare măsură, pentru Ghenie, reflecţia asupra istoriei nu e motivată de pretenţia sa de a capta în picturi, desene, colaje sau instalaţii un eveniment sau diverse circumstanţe din trecut, ci el se arată mai degrabă interesat să reveleze dificultatea de a extrage din memoria şi percepţia colectivă şirul nesfârşit de ecrane şi filtre prin care istoria ajunge la noi, se arată în prezentarea evenimentului.

Colecţia de Imagini Mihai Oroveanu este o resursă importantă pentru oricine e interesat de istoria recentă a României, de procesul modernizării ei, de ciocnirile ideologice care au marcat împrejurările celui de-al Doilea Război Mondial, de fizionomia diversă a decadelor socialiste.

Atenţia lui Adrian Ghenie se fixează în acest context asupra unui personaj marcant al perioadei postbelice, Ana Pauker, însă el e mai cu seamă înclinat să exploreze felul în care fotografia de arhivă care i-a suscitat interesul întră în fricţiune cu reprezentări intens vehiculate ale aceluiaşi personaj în discursul public, şi, într-o anumită privinţă, cu propriul lui repertoriu imaginar. O fotografie nu este niciodată doar o simplă ilustrare a ceva sau a cuiva, chiar dacă ea comunică prezenţa unei personalităţi; imaginea fotografică are propria ei autonomie, dincolo de subiectul sau referentul de care e inevitabil legată, propria ei putere de persuasiune, şi, în aceeaşi timp, doza ei de mister şi opacitate.

Ca şi în alte situaţii, Ghenie este fascinat de un întreg ansamblu de elemente care conferă particularitate unei imagini: atmosfera scenografică a unui interior, aportul luminii în configurarea câmpului vizual, succesiunea planurilor, rolul anumitor detalii, precum obiectele de uz cotidian, care, într-un proces de lectură parţial ficţionalizată, redimensionează semnificaţia cadrului respectiv. Toate aceste idiosincrazii conlucrează la transpunerea în mediul desenului a unor ipostaze diferite şi contradictorii ale personajului istoric, prin agregarea de straturi disparate ale percepţiei ideologice, culturale şi personale, în care nivelul recognoscibil se estompează, detaliile dobândesc amploare, iar limbajul vizual articulează, prin propria lui complexitate, evidenţa imposibilei rezoluţii, potrivit organizatorilor.

Adrian Ghenie trăieşte şi activează în Berlin. În 2015 el a reprezentat România la a 56-a ediţie a Bienalei de la Veneţia, iar mai recent, în 2019, a avut expoziţii personale la Muzeul Ermitaj, Sankt Petersburg şi Palazzo Cini, Veneţia. El a creat mai multe instalaţii concepute în sistem „camera în cameră” - The Dada Room (2010), acum în colecţia S.M.A.K. Ghent, şi The Darwin Room (2013-14), acum în colecţia Centre Pompidou, Paris. Expoziţiile sale personale au fost găzduite de instituţii precum Villa Medici, Roma (2017); CAC Málaga, Spania (2014); Museum of Contemporary Art, Denver (2012); Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent (2010) sau MNAC, Bucureşti (2009). De asemenea, el a participat în expoziţii de grup la Centre Pompidou, Paris (2016); Fondation Vincent van Gogh, Arles (2016); San Francisco Museum of Modern Art (2012); Palazzo Grassi, Veneţia (2011) sau Tate Liverpool (2008).



Expo_03_Vernacular/ Selecţie din colecţia de imagini Mihai Oroveanu prezintă o selecţie substanţială de materiale ce se concentrează asupra unui tip de fotografie care a beneficiat de multă atenţie în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări şi metode utilizate de istoria fotografiei.

Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate şi standardizate, atât în ceea ce priveşte conţinutul imaginilor, cât şi prin libertăţile pe care şi le asumă în relaţie cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului şi activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale şi unice.

Expoziţia poate fi vizitată până pe 28 noiembrie 2021, detalii despre tururile ghidate vor fi anunţate în prealabil pe reţelele sociale.



Expoziţia, intervenţia artistică şi prezentarea de artist fac parte din proiectul „Imaginea fotografică între trecut şi viitor” ce are ca principală miză prezervarea şi punerea în circulaţie publică a unui fond de imagini cu o enormă relevanţă culturală şi istorică, precum şi organizarea în paralel a unor activităţi de artă contemporană. Proiectul se desfăşoară în perioada iunie 2020 - noiembrie 2021, în parteneriat cu Fotogalleriet Oslo.

Bugetul total al proiectului este 170.000 euro, din care valoarea sprijinului financiar nerambursabil este 152.000 euro. Proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-Cultura.