Adrian Năstase lovește zonele sensibile din noul Guvern: 'Nu știu dacă aceste cerințe au fost avute în vedere!'

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a analizat noul Guvern condus de Marcel Ciolacu. Fostul lider social-democrat a identificat câteva zone în care executivul lasă de dorit. Analiza a fost publicată pe blogul lui Adrian Năstase și cuprinde cinci puncte.

„Pare ca exista o contradictie intre timpul limitat la dispozitia noului executiv si programul foarte ambitios anuntat. Ca durata, guvernul recent investit va fi un guvern care, in realitate, va pregati cele patru runde de alegeri de anul viitor. Un fel de guvern de tranzitie, oarecum asemanator guvernului Stolojan. Ca program, guvernul pare insa ca anunta o strategie comuna PSD/PNL pentru alegeri dar si pentru dupa alegeri. Oricum, o formula des-ideologizata, asemanatoare unui guvern de tehnocrati, in care practic doar s-au invartit scaunele in jurul mesei. Mi-as fi dorit sa notez si aparitia unor figuri noi, din lumea academica sau din diaspora (romani care s-au afirmat in strainatate si vin in tara pentru a sprijini eforturile de modernizare).

Sunt unele domenii, unde complementar cunostiintelor de specialitate, este esentiala conexiunea cu factori de decizie de la Bruxelles si din capitalele europene. La fel, cunoasterea de limbi straine. Nu stiu daca aceste cerinte au fost avute in vedere in unele zone sensibile.

In mod paradoxal, excluderea UDMR de la guvernare nu s-a datorat prestatiei ministrilor Uniunii, ci conduitei agresive, cu accente de revizionism, a echipei lui Viktor Orban. UDMR a platit si pentru felul in care, in ultimii ani, si PSD si PNL au eliminat din mesajele lor si din actiunea guvernamentala, dimensiunea nationala. In felul acesta, segmentul anti-sistem a preluat aceste mesaje, obtinand rezultate semnificative, mai ales in Transilvania. Este vorba, in principal, de AUR. Pastrarea UDMR in guvern ar fi fost o piedica pentru ambele partide de la guvernare de a transmite mesaje de tip „suveranist” unui electorat afectat deja de saracia determinata de diverse crize, inflatie, razboi in apropiere, etc.

PNL, sub comanda lui Iohannis, incearca sa faca ceea ce am facut eu in 2003, atunci cand am retras un numar de ministri din guvern, „transferandu-i” la partid (Cozmanca, Nica, Ilie Sarbu), pentru a pregati campania de alegeri. Unii dintre liderii actuali ai PNL au fost deci retrasi la partid pentru organizarea alegerilor.

In cabinetul Ciuca, politica externa a functionat ca un domeniu rezervat al presedintelui, pe modelul republicii franceze. Modelul constitutional romanesc este insa diferit. Nu stiu daca Marcel Ciolacu va descoperi aceste diferente. Oricum, pare ca s-a realizat o rocada Cotroceni-Victoria la nivel de ministru/consilier prezidential. Vreau sa fie clar – stiu ca Luminita Odobescu este un bun diplomat, un excelent profesionist, dar poate ca era timpul ca la conducerea ministerului sa fie numit un lider politic”, a explicat Adrian Năstase.