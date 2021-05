Adrian Ursea spune că nu mai vrea să facă parte din staful altui antrenor: Am prins gustul de a fi numărul 1

Tehnicianul Adrian Ursea, care a pregătit ultima dată OGC Nice, a declarat, într-un interviu pentru L’Equipe, că nu mai vrea să facă parte din staful altui antrenor, potrivit news.ro.

“Cu siguranţă viitorul antrenor de la Nice va avea staful său. În plus, eu am prins gustul de a fi numărul 1. Am o anumită vârstă şi vreau să trăiesc această experienţă participând la mercato pentru a construi un grup, făcând pregătirile dinainte de startul sezonului şi având timp să îmi împărtăşesc ideile. Sunt pregătit”, a spus tehnicianul.

Întrebat dacă a sperat că va rămâne la Nice, Ursea a răspuns: “Încă sper, dar lucrurile erau clare de la început. Poate dacă reuşeam să duc echipa pe un loc de cupe europene... Dar nu am o baghetă magică. Miracolele nu există. De când am văzut cum stau lucrurile în clasamentt, a fost clar. Nu am nimic de revendicat, dar sunt mândru de felul în care echipa a ieşit din situaţia dificilă în care se afla”.

Ursea a precizat că postul de antrenor principal la Lausanne a reprezentat una dintre oportunităţile care i s-au prezentat. “Însă am ales căi diferite. Am contacte cu cluburi, atât din Franţa cât şi din străinătate”.

Adrian Ursea, 53 de ani, a fost numit, la 5 decembrie 2020, antrenor principal al OGC Nice, cu mandat până la finalul sezonului, în locul lui Patrick Vieira. Fostul jucător al echipei FC Petrolul a reuşit să o menţină pe Nice departe de locurile care duc în Ligue 2 şi a terminat campionatul pe poziţia a noua, cu 52 de puncte. El a fost la 27 de meciuri pe banca formaţiei franceze, câştigând 10, remizând de cinci ori şi pierzând 12 partide.