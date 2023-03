AFAN a anunțat topul celor mai bune jucătoare de fotbal din România în anul 2022

Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România a anunţat, luni, cele mai bune jucătoare în urma realizărilor din sezonul 2021-2022, se arată pe pagina oficială de Facebook a AFAN.

Sindicatul fotbaliştilor a desemnat câştigătoarele pe posturi, notează Agerpres.



Cel mai bun portar: Sara Câmpean (Politehnica Timişoara)

Cel mai bun fundaş: Cristina Daniela Botojel (AS FC Universitatea Cluj)

Cel mai bun mijlocaş: Mihaela Ciolacu (AS FC Universitatea Cluj)

Cel mai bun atacant: Ioana Bălăceanu (AS FC Universitatea Cluj)



Totodată, titlul de "cea mai bună jucătoare de fotbal din Liga a II-a" i-a revenit Giorgianei Vasile de la AS CS Carmen Bucureşti 1937.



Premiile Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România au fost acordate în baza voturilor exprimate de fotbalistele din Liga I şi a II-a. Procesul de votare s-a desfăşurat în perioada noiembrie - decembrie 2022.