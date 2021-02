AIPC cere ASF să constate că trei acţionari ai Prebet Aiud acţionează concertat în legătură cu societatea

Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC) cere Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) să constate că trei acţionari ai Prebet Aiud acţionează concertat în legătură cu societatea, conform unui comunicat al organizaţiei, potrivit Agerpres.

"Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC), afiliată la organizaţiile europene reprezentative, Euroshareholders şi Eurofinuse, face un apel către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a asigura protecţia investitorilor şi buna funcţionare a pieţei în cazul emitentului Prebet Aiud SA. Mai mulţi membri ai asociaţiei ne-au semnalat îngrijorarea faţă de neregulile masive petrecute în ultimele luni în legătură cu modificările acţionariatului Prebet Aiud S.A., societate admisă la tranzacţionare pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul "PREB". Următorii acţionari ai societăţii: Anodin Assets SA (15,69% din acţiuni), Acord Construct Alt SRL (12,023% din acţiuni) şi GES - Green Energy Specialists SRL (17,518% din acţiuni) acţionează evident concertat in legătura cu societatea", se spune în comunicat.

AIPC menţionează că, pe baza diverselor documente disponibile in Monitorul Oficial, din înregistrări la ONRC şi din modul de derulare a litigiilor în care aceste firme sunt angajate, rezultă că între cele trei societăţi şi persoanele care le controlează, administrează şi reprezintă au existat în trecut şi continuă să existe numeroase legături de tipul celor care indică prezumţia de concertare, conform Legii nr. 24/2017, art. 2, 52, 2f: persoane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeaşi componenţă; persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de aceleaşi persoane juridice sau de persoane aflate într-o relaţie de control cu aceleaşi persoane juridice; persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari, aceeaşi persoană sau persoane care sunt persoane controlate, precum şi aceste persoane cu mandatarul/mandatarii în cauză, în condiţiile în care respectivele persoane nu dau instrucţiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor în cauză; persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu unul sau mai mulţi emitenţi; persoane care deţin în acelaşi timp acţiuni/părţi sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul şi desfăşoară o politică comună; persoane care au derulat sau derulează împreună, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operaţiuni economice, cu sau fără legătură cu piaţa de capital.

Citește și: Probleme MAJORE pentru fostul colonel care TĂIA și SPÂNZURA la BAD a Jandarmeriei Române - Instanța a validat probele DIICOT și stabilește începerea judecății

Organizaţia atrage atenţia în special asupra ultimului punct din acest paragraf al legii, care se referă şi la operaţiunile din trecut tocmai fiindcă ele sunt premise pentru concertare în prezent.

"Această concertare, ignorată de ASF in ciuda repetatelor sesizări din ultimele luni, a dus la situaţia în care, în AGOA din data de 29 ianuarie 2021, acţionarii concertaţi au preluat controlul CA al societăţii, beneficiind şi de alte măsuri cu legalitate discutabilă cum ar fi anularea selectivă a unei părţi din voturile ce nu aveau semnătură electronică de către secretarul AGOA, fără a avea acordul Preşedintelui de şedinţă. În aceeaşi AGOA, aceiaşi acţionari au respins împreun゠punctul de pe ordinea de zi referitoare la acordarea unui dividend şi au votat împreun゠un punct pe ordinea de zi care aprobă un plan de "investiţii" vag, fără nici o legătură cu obiectul de activitate al societăţii, care ar putea afecta resursele societăţii în dauna celorlalţi acţionari. Conform informaţiilor din presă, de la Registrul Comerţului, din Monitorul Oficial şi de pe portal.just.ro, acelaşi mod de operare al persoanelor implicate in aceasta concertare se poate constata şi în cazul altor societăţi, multe dintre ele ajunse în insolvenţă sau faliment, de exemplu Industrializarea Laptelui SA Bistriţa (INBI), Casa de Investiţii Alianţa etc", se spune în comunicat.

AIPC solicită Autorităţii de Supraveghere Financiară să constate de urgenţă evidenta concertare între cele trei societăţi menţionate şi să dispună măsuri adecvate, prompte şi eficiente pentru a sancţiona practicile nelegale care încalcă drepturile acţionarilor Prebet SA.