Ajuns rezervă în Belgia, Gheorghe Hagi crede că 2019 e cel mai bun an al lui Ianis: 'E unul dintre cei mai buni jucători'

Antrenorul formaţiei Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, consideră că fiul său, Ianis, are cel mai bun an al său şi este unul dintre cei mai buni jucători din 2019.

Hagi a declarat sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că Ianis a jucat foarte bine la echipa de club, apoi a făcut un turneu fantastic cu naţionala de tineret, iar în ultima parte din 2019 a debutat în Liga Campionilor.

“Ianis are cel mai bun an al lui, Ianis creşte, iar Ianis este unul dintre cei mai buni jucători pe 2019. La echipa de club a făcut-o fantastic, la echipa naţională a făcut fantastic la un turneu final purtând numărul 10 pe spate. (…) Apoi s-a transferat la o echipă, a debutat în Liga Campionilor, a jucat foarte bine cu echipe foarte bune şi în ultima lună a mai stat, că era obosit. Dar Ianis a făcut un an foarte bun. Părerea mea e că el creşte, e pe drumul cel bun”, a afirmat Hagi, informează news.ro.

El a mai spus că cei de la Genk sunt mulţumiți de Ianis, care travesează o perioadă mai puţin fericită în ultima lună când nu a mai jucat la echipa de club. “Normal că orice jucător când nu joacă, nu un meci sau două, când nu joci al treilea, al patrulea eşti preocupat şi atât. Ianis arată bine, toată lumea e fericită cu el şi cei de la Genk sunt foarte mulţumiţi de Ianis, de progresia lui şi de comportamentul lui şi de tot ce e acolo. Pentru Ianis s-au întâmplat numai lucruri frumoase în acest an, a fost o perioadă de o lună mai nefericită, dar atât, în rest el are foarte multe realizări în acest an. Puţini jucători de la noi au avut realizările lui Ianis anul acesta”, a explicat Gheorghe Hagi.

