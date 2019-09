ALDE dă în clocot, un lider arată cu degetul spre conducere și vrea congres: 'Dacă stau așa încurcate, nu e în regulă'

Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, este de acord cu convocarea unui congres extraordinar al partidului, spunând că trebuie făcut ceva pentru lămurirea problemelor.

„Eu nu am vorbit cu colegii mei din organizație, nu am avut nicio discuție în sensul acesta, dar părerea mea este că ceva trebuie făcut, în sensul de a clarifica aspectele acestea, să vedem câte organizații au o problemă, câte nu au o problemă, ce dorește fiecare. Trebuie făcut ceva, să se adune organismele statutare ale partidului și lămurite lucrurile acestea. Altfel, dacă stau așa încurcate, nu e în regulă. Oricum este inevitabil să se facă. Am înțeles că săptămâna viitoare avem o delegație permanentă. Vedem. Eu nu știu să fi fost o abordare în vreun sens de a-i aduce aproape sau nu pe unii”, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele ALDE Gorj, Ion Iordache.

Întrebat cine se face vinovat pentru situația în care se află partidul, liderul gorjean a răspuns: „Cu siguranță conducerea. Grupul acela restrâns care a luat decizii până acum și care nu vrea să și le mai asume, în loc să-și asume situația în care se află partidul în momentul de față. Cei de jos, din organizații, au fost abordați așa ca niște oameni care sunt obligați să muncească pentru partid, așa cum se zice mereu, muncești pentru partid, dar ai dreptul doar să muncești”.

Liderii ALDE au vineri o ședință la sediul partidului, au declarat surse ale formațiunii pentru MEDIAFAX. Întrunirea vine după ce mai multe organizații și-au anunțat intenția sau au solicitat convocarea unui congres, imediat după alegerile prezidențiale.

De exemplu, filiala ALDE Dolj a votat o rezoluție prin care cere convocarea unui Congres Extraordinar al partidului care să stabilească o clară linie politică. ALDE Dolj mai cere renunțarea la excluderea unor lideri din partid, acordarea unui mandat politic președintelui organizației județene pentru realizarea demersurilor privind participarea la efortul guvernamental de asigurare a stabilității în țară și de îndeplinire a obiectivelor asumate și susținerea deputatului Ion Cupă, președintele organizației judetene ALDE Dolj pentru preluarea mandatului de Ministru al Energiei.