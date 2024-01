Alegeri prezidențiale anticipate. Scenariu PNL

Surse liberale susțin că scenariul unor alegeri prezidențiale anticipate poate să fie pus în practică în cazul în care președintele Klaus Iohannis demisionează pentru a ocupa locul lăsat liber de Charles Michel în fruntea Consiliului European.

In cazul in care Klaus Iohannis demisioneaza la inceputul verii pentru a prelua interimatul Consiliului European, conform Constitutiei in termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanta functiei de Presedinte al Romaniei, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou sef al statului.

Procedură care s-ar realiza cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, ajuns presedinte interimar al Romaniei, prin demisia lui Klaus Iohannis. In acest fel liberalii ar vrea sa forteze mana PSD pentru a comasa alegerile locale cu cele prezidențiale.

Scenariul ii pune intr-o situatie favorabila pe liberali, care ar intra in cursa pentru Cotroceni din postura de a-l avea in functia de sef al statului pe presedintele partidului.