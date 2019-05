Alegerile europarlamentare, MINĂ DE AUR pentru casele de pariuri - Mitică Dragomir NU dă NICIO șansă partidului lui Ponta

Alagerile europarlamentare se dovedesc o mină de aur pentru marile agenții de pariuri, care au listat principalele partide. Cotele diferă, la fel ca în cercetările făcute de marile institute de sondare. Pe primul loc în preferințele agențiilor de pariuri se situează PSD cu o cotă de 1.5.

Citește și: Mihai Tudose intră la RUPERE în scandalul reținerilor de la Topoloveni: 'Cine nu strigă Dragnea Președinte are parte de o plimbare cu duba'

PNL are o cotă de 2.40, fiind urmat de USR - PLUS cu o cotă de 7. ALDE este cotat cu 25, iar partidul lui Victor Ponta cu 27. PMP are o cotă de 101, la egalitate cu UDMR.

Cotele avansate de agențiile de pariuri nu au rămas fără reacții. Mitică Dragomir a explicat că partidul lui Victor Ponta nu are nicio șansă în cursa pentru Parlamentul European.