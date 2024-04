VIDEO| Marcel Ciolacu joacă cel mai popular joc din lume: Mai joc cu Grindeanu. Tudose după ce câștigă fuge

Premierul Marcel Ciolacu susţine că nu a jucat niciodată la păcănele. În schimb, liderul PSD joacă poker cu prietenii, Catan cu Sorin Grindeanu şi şah cu Mihai Tudose, care ”după ce câştigă, fuge”, informează News.ro.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a jucat vreodată la păcănele.

”Nu, nu, nu am cu jocurile de noroc. Am mai jucat poker între prieteni. Acum joc Catan cu domnul Grindeanu. Tablele nu mi-au plăcut niciodată. Am mai jucat şah, mai joc cu domnul Tudose, m-a bătut. Fuge. După ce câştigă, fuge. E mai aplicat”, a spus Marcel Ciolacu.

În toamna anului trecut, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu recunoştea, la Prima TV, că a jucat la păcănele în studenţie.

„Sincer, cred că da, în studenţie, dar nu mai mult de două ori. Nu mai mult! Fiind totuşi un bun student la matematică, info, nu-mi dădeau bine acele aranjamente. Am pierdut, bineînţeles, dar nu mult. Şi n-am mai jucat”, a povestit Sorin Grindeanu.