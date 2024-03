Alertă în Marea Roșie - Încă o navă a fost lovită de o rachetă a rebelilor Houthi

„Rapoartele inițiale indică că nu au fost răniți; nava nu a cerut asistență și și-a continuat drumul”, adaugă Centcom într-un comunicat publicat marți.

O a doua rachetă trasă de Houthi a ratat nava sub pavilion liberian, deținută de gigantul elvețian MSC, spune Centcom.

Containerul călătorea din Singapore, conform datelor de urmărire maritimă, care arată ultima sa locație la aproximativ 120 de kilometri (80 de mile) de portul Aden din Yemen.

Atacul, în jurul orei 4 a.m., ora Sanaa, a avut loc la aproximativ două ore după ce o altă rachetă a fost lansată în sudul Mării Roșii, spun armata.

Acesta adaugă că Marina SUA a efectuat „lovituri de autoapărare împotriva a două rachete de croazieră antinavă care reprezentau o amenințare iminentă pentru navele comerciale și pentru navele marinei americane din regiune”.

În ianuarie, MSC a declarat că nu tranzitează Marea Roșie din cauza pericolului pentru navele sale.

March 4 Red Sea Update



On Mar. 4, at approximately 2:15a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired an anti-ship ballistic missile from Yemen into the southern Red Sea. The missile impacted the water with no reported damage or injuries to commercial or U.S. Navy… pic.twitter.com/mqigHoON4b