Alertă în Mediterană: o ambarcaţiune cu 500 de migranţi la bord are nevoie de salvare

Fundaţia caritabilă, care răspunde apelurilor de pe ambarcaţiuni cu migranţi aflate în primejdie, a informat pe Twitter că a alertat "autorităţile competente", pe care le-a îndemnat: "Nu pierdeţi timpul: trimiteţi ajutor imediat!".

Ambarcaţiunea cu migranţi a plecat din Libia şi se află în prezent "la sud de Sicilia", în zona maritimă de căutare şi salvare (SAR) a Italiei, a adăugat Alarm Phone, potrivit Agerpres.

Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Paza de Coastă (Frontex), care operează zboruri de recunoaştere deasupra coastei italiene, a refuzat să comenteze deocamdată asupra situaţiei.

Capabilităţile Italiei de salvare pe mare sunt monitorizate după naufragiul care a avut loc pe 26 februarie lângă regiunea Calabria din sudul Italiei, soldat cu moartea a 72 de migranţi.

Navele poliţiei au încercat, dar au eşuat să intercepteze ambarcaţiunea din lemn cu migranţi, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, iar paza de coastă, echipată mai bine pentru a face faţă mării agitate, nu a fost activată imediat.

Guvernul de dreapta al Italiei a înăsprit joi pedepsele pentru traficanţii de migranţi şi a promis că va pune capăt călătoriilor ilegale pe mare, deschizând canale de migraţie legale.

Anunţul nu a oprit fluxurile ilegale de migranţi, cu aproape 3.000 de persoane sosind în Italia de miercuri până în prezent, comparativ cu circa 1.300 în întreaga lună martie anul trecut.

De asemenea, numai joi 1.869 de migranţi de pe 41 de ambarcaţiuni separate au sosit pe insula Lampedusa, a informat agenţia de presă ANSA, catalogând această cifră drept un record.

