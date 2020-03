ALERTĂ - Preşedintele Parlamentului European, în carantină din cauza coronavirusului

Președintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a anunțat marți că va urma măsurile de precauție împotriva coronavirusului pe care el însuși le-a decretat pentru instituția pe care o conduce, prin exercitarea funcției prezidențiale de la domiciliul său la Bruxelles, pentru 14 zile.

"După ce am fost în Italia la sfârșitul săptămânii trecute și din pură precauție, am decis să urmez măsurile indicate", se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al acestuia.

"Covid-19 ne obligă pe toți să fie responsabili și să fie precauți. Este un moment delicat pentru toată lumea. Parlamentul continuă să lucreze în alte moduri în exercitarea atribuțiilor sale. Niciun virus nu poate bloca democrația", a adăugat Sassoli, potrivit euobserver.com.

Italia extinde măsurile stricte de carantină, care implică și interzicerea de a participa la adunări publice, pe întreg teritoriul țării, a anunțat, luni seara, premierul Giuseppe Conte. Acesta a spus că oamenii vor avea voie să circule doar pentru a se duce la serviciu sau pentru urgențe personale.