Alex Băluţă: 'Nu am vrut să plec de la Craiova, îmi doresc măcar un trofeu în tricoul Ştiinţei'

Fotbalistul echipei CS Universitatea Craiova, Alexandru Băluţă, a declarat într-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului, că nu a vrut să se transfere în această pauză competiţională deoarece îşi doreşte cel puţin "un trofeu în tricoul Ştiinţei".

"Nu am vrut să plec pentru că îmi doresc să realizăm ceva anul ăsta, să am şi eu în palmares măcar un trofeu în tricoul Ştiinţei. Eu sunt pregătit, la fel ca şi băieţii, să câştig un trofeu şi cred că la finalul sezonului ne vom bucura foarte tare de ceea ce se va întâmpla. Eu îmi doresc să înscriu goluri importante pentru Craiova, dar e mult mai important ca echipa să câştige. Numai cu ajutorul colegilor am reuşit să înscriu până acum şi sper să mă ajute în continuare. Îmi doresc să terminăm cât mai sus în clasament, ăsta este obiectivul meu", a spus Băluţă, care a avut oferte în această pauză competiţională de la FCSB, dar şi de la cluburi din Spania şi Germania.

Citește și: Alex Ioniţă, după mutarea la CFR Cluj: 'Simt că fac parte din acest grup de mult timp'

El a menţionat că accidentarea din partida amicală cu Lechia Gdansk de duminică nu este însă gravă. "M-am speriat foarte rău pe moment pentru că am simţit cum m-a călcat din spate pe tendon. E o zonă sensibilă şi m-a durut foarte rău şi nu am mai putut să continui. Însă eu spun că va fi bine şi voi intra normal în antrenamente de mâine. A fost o perioadă lungă de pregătire, nu ne-a fost deloc uşor. Dar eu zic că am reuşit să acumulăm destul de mult, atât fizic, cât şi mental pentru continuarea campionatului. Mai avem de lucrat în continuare, dar sunt sigur că în meciurile oficiale vom arăta altceva", a precizat mijlocaşul, potrivit Agerpres.

Alexandru Băluţă speră să joace pe noul Stadion "Ion Oblemenco" şi în tricoul echipei naţionale cu ocazia partidei amicale cu Suedia din 27 martie. "Îmi doresc foarte mult să joc cu Suedia. Sunt fericit că echipa naţională va juca pe acel stadion minunat din Craiova. Sunt sigur că stadionul va fi plin, nu trebuie să ne facem griji. Acum depinde numai de mine dacă voi juca. Sper să joc bine şi atunci când voi fi convocat să demonstrez că merit să îmbrac tricoul echipei naţionale a României. Nu ştiu dacă aş avea emoţii, sunt obişnuit deja să joc pe stadionul din Craiova", a adăugat Băluţă.

Echipa de fotbal CS Universitatea Craiova se află în aceste zile în Antalya, acolo unde efectuează un stagiu de pregătire.