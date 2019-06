Alexandru Cumpănașu: 'Dacă modificarea îmbrăcămintei Papei s-a fîcut ca urmare a intervenției SPP, atunci FELICIT SPP'

Preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu, a postat pe pagina de Facebook un mesaj referitor la veșmântul Papei "tapetat" în limba maghiară.

''UDMR cere explicatii SPP in cazul vesmantului Papei "tapetat" in limba maghiara de parca acesta s-ar fi aflat in vizita la Budapesta. Daca modificarea imbracamintei Papei s-a facut ca urmare a interventiei SPP atunci FELICIT SPP si ii voi apara pana in panzele albe!!. Pt ca actiunea SPP daca a existat a avut menirea sa aplaneze provocarile extremistilor magiari si nu de a restrange libertatea de exprimare. Am apreciat si echilibrul Papei pe tot parcursul vizitei care nu le-a dat nas provocatorilor maghiari!'', a scris Alexandru Cumpănașu.