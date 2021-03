Alexandru Rafila L-A IRONIZAT pe Vlad Voiculescu: 'Dacă luăm o foaie A4, nu știu dacă reușim să umplem o treime cu ce-a făcut legat de pandemie'

Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a ironizat, miercuri seară, la B1 TV, pe Vlad Voiculescu, după ce premierul Florin Cîțu a anunțat că i-a transmis ministrului Sănătății să prezinte săptămâna viitoare un raport al activității desfășurate în vederea pregătirii pentru al treilea val al pandemiei, dar și care sunt planurile pentru perioada următoare. Reprezentatul României la Organizația Mondială a Sănătății spune că ar fi mai ușor ca demnitarul de la USR-PLUS să explice „ce n-a făcut” pentru controlarea crizei sanitare.

De altfel, însuși prim-ministrul Florin Cîțu declara recent că i-a atras atenția ministrului Vlad Voiculescu că „trebuie să ne concentrăm și pe pandemie”.

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat că am avea „o radiografie mai apropiată de adevăr” dacă toate Direcțiile de Sănătate Publică „și-ar face treaba”.

"În ceea ce privește testarea, dacă Direcțiile de Sănătate Publică care nu reușesc să testeze decât un număr mic de persoane și-ar face treaba și în mod evident n-am mai ajunge la doar zeci de cazuri pe zi testate în unele județe, atunci am putea să avem și o radiografie mai apropiată de adevăr pe de o parte, și pe de altă parte și o identificare activă a focarelor, și eventual măsuri de sănătate publică sau non-farmacologice care să limiteze extinderea bolii. Noi nu putem să luptăm cu extinderea bolii dacă nu știm cazurile, iar accesibilitatea la testare este importantă. Am auzit o propunere – sigur, ea poate fi aplicată, să se testeze la farmacii. E foarte bine, dar cred că și cabinetele medicilor de familie ar putea să constituie un loc unde oamenii să se testeze. Ei se testează acasă pentru că n-au unde să se testeze, să fim serioși, nu merge nimeni Unitatea de Primiri Urgențe, la un spital, dacă are o simptomatologie, să spunem, discretă și atunci lucrurile scapă de sub control”, a declarat medicul.

Întrebat dacă nu cumva oamenii se mai testează acasă și ca să nu fie supuși carantinei de 14 zile, reprezentantul României la OMS a explicat: „Da, este o eventualitate. Am înțeles, dar pe de altă parte hai să încercăm, să vedem. Dacă nu le dai oamenilor soluții, e foarte ușor să îi învinovățești. Dacă ei n-au unde să se testeze, atunci spunem că nu vor să se testeze și se testează singuri... adică mi se pare aici, tot așa, o chestiune mai mult de PR decât de responsabilitate. Îmi pare rău că spun lucrurile acestea, dar chiar așa este”.

„Vă ascultam puțin mai devreme, că domnul prim-ministru i-a cerut ministrului Sănătății să facă conferință de presă săptămânală cu ceea ce face sau ce-a făcut – păi, dânsul să facă săptămânal câte o conferință de presă să ne explice ce n-a făcut, pentru că ce a făcut... sincer să fiu, dacă luăm acum o foaie A4, nu știu dacă reușim să umplem prima treime a acestei foi A4 cu ce-a făcut legat de controlul acestei pandemii. V-o spun serios, chiar nu văd lucruri concrete, îmi pare rău”, a mai spus Alexandru Rafila.