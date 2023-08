Alro a înregistrat o pierdere netă de 164 de milioane lei în primul semestru al anului

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a înregistrat în primul semestru al anului o pierdere netă de 164 de milioane lei, comparativ cu un profit net de 15,3 milioane lei raportat în acelaşi interval al anului trecut, conform unui comunicat transmis, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti.

Cifra de afaceri a Grupului a scăzut la 1,55 miliarde de lei în semestrul I 2023, faţă de 2,1 miliarde lei, ca urmare a cotaţiilor în scădere ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange - LME) şi a închiderii temporare a rafinăriei de alumină Alum.

"În ultimii 20 de ani, am investit peste 530 de milioane dolari în dezvoltarea şi transformarea Alro şi ne-am angajat să continuăm pe această cale. În timp ce am oprit temporar producţia de alumină, pe baza unor factori economici, am decis să vindem afacerea cu bauxită din aceleaşi motive şi am redus producţia de aluminiu electrolitic, am investit în instalaţia noastră de eco-reciclare, pentru a sprijini producţia de aluminiu cu consum redus de energie electrică. În fapt, în iunie, am inaugurat o investiţie de 11 milioane dolari în tehnologie şi protecţia mediului la instalaţia de eco-reciclare care ne va ajuta să creştem producţia la această unitate, cu impact pozitiv asupra costurilor de producţie. De asemenea, am continuat să ne concentrăm asupra programului pe termen lung de creştere a eficienţei produselor prin achiziţionarea unei linii de prelucrare a plăcilor de aluminiu capabilă să proceseze produsele cât mai aproape de cerinţele privind dimensiunea, fiind astfel şi mai aproape de clienţii noştri şi de nevoile acestora", a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie de la Alro.

Acesta a precizat că strategia companiei va fi axată pe aceleaşi principii care au susţinut afacerile până în prezent. "Şi vom continua strategia noastră pe termen lung axată pe aceleaşi principii care ne-au susţinut afacerile până acum şi care ne-au ajutat să ne adaptăm mai rapid la toate schimbările şi recesiunile mediului internaţional al aluminiului, păstrând şi extinzând în acelaşi timp numărul clienţilor şi portofoliul de produse din ce în ce mai sofisticate", a adăugat Năstase.

Conform raportului, cotaţiile LME au rămas scăzute în S1 2023, cu valori în jur de 2.000 dolari /tonă.

Media LME la trei luni pentru prima jumătate a anului 2023 a fost de 2.360 dolari/tonă, mai puţin cu 21% faţă de S1 2022, când media a fost de 3.088 dolari/tonă. În 2023, cea mai mare valoare a LME a fost de 2.662 dolari/tonă înregistrată în ianuarie, în timp ce în S1 2022, LME a atins un maxim de 3.968 dolari/tonă în martie 2022.

De asemenea, stocurile de aluminiu din depozitele London Metal Exchange au crescut, în iunie 2023, cu 21% faţă de decembrie 2022 şi cu 46% faţă de iunie 2022.

La nivel local, piaţa de energie electrică din România a înregistrat cotaţii în jur de 1.000 - 1.050 lei/MWh (peste 200 euro/MWh). Lichiditatea scăzută are de-a face în principal cu noul cadru de reglementare pentru tranzacţii (OUG 27/2022), prin care producătorii de energie au voie să vândă energie doar pe mecanismul MACEE.

"Vânzările consolidate ale Grupului în S1 2023 au fost de 1,55 milioane RON, mai mici cu 25% faţă de cele raportate în perioada similară a anului 2022. Reducerea este determinată, pe de o parte, de cotaţia mai mică a LME, care a scăzut cu peste 700 dolari/tonă comparativ cu perioada

similară a anului trecut. Pe de altă parte, 2023 a fost caracterizat de o încetinire a vânzărilor şi de cererea scăzută în multe sectoare industriale", se arată în comunicat.

Grupul şi-a continuat investiţiile în creşterea eficienţei energetice şi, în urma unei investiţii de 11 milioane dolari în facilitatea de eco-reciclare, a pus în funcţiune al doilea cuptor cu două camere, specializat în reciclarea deşeurilor achiziţionate de pe piaţa de profil, iar până la sfârşitul anului

(al treilea) cuptor va fi lansat în producţie, astfel încât până la finele lui 2023 capacitatea de reciclare a Companiei să fie crescută la 100.000 tpa.

În 2023, a fost continuat şi programul de modernizare a cuvelor de electroliză, având ca rezultat creşterea eficienţei energetice şi beneficii asupra mediului pentru sectorul de electroliză, sectorul cu cel mai mare consum de energie al Alro.

"Programul de investiţii pentru 2023 vizează, de asemenea, creşterea producţiei de aluminiu cu valoare adăugată mare şi foarte mare, pentru industrii sofisticate precum aero şi auto. Investiţiile în tehnologie au adus recunoaştere internaţională, Alro obţinând Certificarea ASI Performance

Standard V3 la operaţiunile sale din Slatina", potrivit sursei citate.

Alro este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), un producător global de aluminiu primar şi prelucrat integrat vertical. Structura acţionarilor ALRO este: Vimetco PLC (54,19%), Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) şi alţii (12,39%).