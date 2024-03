Ambasadorul Franţei, de 8 Martie: La JO de la Paris va fi paritate totală, vor participa tot atâtea femei cât şi bărbaţi

Ambasadorul Franţei la Bucureşti, Nicolas Warnery, a afirmat, vineri, în cadrul unui eveniment la care au participat fostele campioane olimpice Simona Amânar, Ana-Maria Brânză şi Andreea Răducan, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Luptei pentru Drepturile Femeii, că la Jocurile Olimpice de la Paris va fi paritate totală, participând un număr egal de sportive şi sportivi, potrivit Agerpres.

"Suntem în zorii unei noi ere: se fac progrese mari în promovarea egalităţii de gen în ceea ce priveşte sportivii de sex masculin şi feminin. Puteţi vedea acest lucru şi prin expoziţia pe care o găzduim, aici la Reşedinţă, 'Les Elles de Jeux'. Anul acesta, la Paris, va fi o paritate totală, vor participa la Olimpiadă tot atâtea femei cât şi bărbaţi. (...) Prin urmare, sportul este unul dintre domeniile în care putem şi trebuie să ducem lupta pentru egalitatea de gen. Le doresc mult succes tuturor sportivilor români care, inspiraţi de succesul campioanelor aici de faţă, îşi vor scrie în această vară la Jocurile de la Paris propria istorie", a afirmat Nicolas Warnery.

Diplomatul francez a afirmat totodată că performanţele fostelor sportive române invitate la reşedinţa sa au captivat lumea şi au inspirat generaţii întregi de campioni.



"Astăzi sărbătorim Ziua Internaţională a Luptei pentru Drepturile Femeii şi mulţi oameni din întreaga lume sărbătoresc rolul esenţial jucat de femei în toate aspectele societăţii, fie în politică, economie, cultură, diplomaţie, sport sau viaţa de zi cu zi. În această dimineaţă, la Bucureşti, cu 140 de zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Paris, ne-am dorit să sărbătorim femeile din sportul de înalt nivel. Să salutăm performanţele acestor mari sportive şi să le mulţumesc pentru bucuria şi capacitatea de a visa pe care o oferă publicului. (...) Cu bucurie, aşadar, şi cu admiraţie, le primesc la Reşedinţă pe câteva dintre cele care s-au înscris în legenda sportului românesc, în legenda Jocurilor. Vreau să le mulţumesc pentru plăcerea pe care ne-o fac de a fi aici şi pentru că au acceptat să abordăm un subiect foarte important: provocarea reconversiei profesionale a sportivelor de nivel înalt după încheierea carierei sportive. Aceste femei excepţionale întruchipează forţa, încăpăţânarea, autodepăşirea, curajul. Performanţele lor au captivat lumea şi au inspirat generaţii întregi şi viitoare campioane", a adăugat ambasadorul Nicolas Warnery.



Fosta scrimeră Ana-Maria Brânză, campioană olimpică în 2016, cu echipa, la Rio de Janeiro, a afirmat că momentul retragerii din activitate a fost pentru ea mai dificil decât să concureze la marile întreceri sportive.



"Când m-am retras din activitate a fost cea mai grea perioadă, nu participarea la Campionate Mondiale sau calificarea la Jocurile Olimpice, pentru că acolo ştiam ce am de făcut. Dar în dimineaţa în care m-am trezit şi am ştiut că nu mai trebuie să merg la antrenament, abia atunci am simţit toată acea presiune. Pentru că e dificil să te trezeşti dimineaţa când toată viaţa ai muncit pentru un obiectiv imediat şi să nu îţi dai seama când munca ta se va vedea. Din păcate, noi nu avem politici clare, nu ştim ce se va întâmpla cu aceşti sportivi care se retrag, nu-i pregătim în niciun fel. Poate că este momentul să ne folosim noi întreaga experienţă să le explicăm că există viaţă după sport", a afirmat fosta sportivă.



Multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană, fosta gimnastă Simona Amânar a afirmat că în momentul în care şi-a încheiat cariera sportivă şi-a promis că nu va mai călca în sală 10 ani, fapt care nu s-a întâmplat.



"De multe ori, sportivii care se retrag cad într-o depresie, pentru că nu au reuşit o medalie olimpică sau mondială. Pentru că atunci când facem un sport de performanţă îţi doreşti să fii cel mai bun, să fii pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar nu toţi reuşim acest lucru. Pentru mine, pentru câteva luni a fost mai greu după ce m-am lăsat, atunci când am zis că nu o să mai intru în sală timp de 10 ani. Dar nu am putut să stau departe de gimnastică. Am lucrat cu o grupă de copii şi din păcate toată lumea aştepta ca eu să am rezultate cu aceşti copii fiind campioană olimpică. Apoi am cochetat cu arbitrajul, dar când au apărut copiii a fost din ce în ce mai greu. Cu trei copii îmi era deja foarte greu să fac toate acele drumuri. Nu m-am gândit că aş putea sărbători 8 martie aici la Ambasada Franţei, dar a fost onoare pentru mine, m-am simţit ca la Jocurile Olimpice pentru că tot am vorbit despre Jocurile Olimpice", a afirmat Amânar.



Fosta gimnastă Andreea Răducan a declarat că perioada pe care o traversează sportul în acest moment demonstrează că participarea la Jocurile Olimpice devine din ce în ce mai dificilă.



"Este o zi specială şi este de datoria noastră să împărtăşim din experienţă, ca foste sportive cu rezultate importante la nivel mondial. Într-o zi specială ca cea de astăzi putem împărtăşi celorlalţi din experienţa dobândită. Eu nu m-aş lansa într-o provocare privind medaliile la Jocurile Olimpice de la Paris. Sigur că am auzit discuţii despre cinci, şapte medalii. Ştiu că suntem obişnuiţi, cel puţin la gimnastică, să ne întoarcem cu tolba plină, cum se întâmpla odată, dar să ştiţi că această perioadă pe care sportul o traversează ne arată încă o dată că să ajungi la Jocurile Olimpice nu este simplu. Ştim că suntem o ţară cu oameni inimoşi şi există această dorinţă de a fi printre cei mai buni, însă am înţeles că parcursul până la participarea la Jocurile Olimpice nu este unul foarte uşor", a afirmat Răducan.



Cea de-a XXXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice va avea loc în Franţa, la Paris, între 26 iulie şi 11 august.