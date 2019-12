An negru pentru sportul mondial - Lista sportivilor dispăruți în 2019

De la fotbalistul argentinian Emiliano Sala până la fostul ciclist francez Raymond Poulidor sau fostul campion austriac de Formula 1 Niki Lauda, numeroşi sportivi, conducători sau alte personalităţi ale sportului au decedat în 2019, scrie AFP, care aminteşte principalele dispariţii din acest an potrivit Agerpres

IANUARIEEmiliano Sala, 28 de ani. Fotbalistul argentinian a decedat pe 21 ianuarie, când avionul în care se îmbarcase a căzut în Canalul Mânecii. Jucătorul se transferase de la FC Nantes la Cardiff City pentru 17 milioane de euro. Corpul său a fost găsit în epava avionului, pe 6 februarie, la o adâncime 67 de metri, la circa 20 de kilometri de insula Guernsey. Între cluburile Nantes şi Cardiff există o dispută legată de plata transferului.Hidekichi Miyazaki, 108 ani. Japonezul, supranumit "Golden Bolt" după ce a doborât în 2015 un record mondial inedit pe distanţa de 100 m la categoria de vârstă de peste 105 ani, a încetat din viaţă pe 23 ianuarie.FEBRUARIEPablo Larios, 58 ani. Portarul titular al selecţionatei Mexicului la Cupa Mondială de fotbal din 1986 a încetat din viaţă în urma unor complicaţii după o paralizie intestinală. Considerat unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului mexican, Larios a evoluat în cursul carierei sale la echipele Cruz Azul, Puebla (cu care a câştigat campionatul Mexicului) şi Toros Neza.Peter Mikkelsen, 58 ani. Fostul arbitru danez Peter Mikkelsen, care nu a validat un gol regulamentar înscris de Dorinel Munteanu în meciul România - Bulgaria de la EURO 1996, a încetat din viaţă la vârsta de 58 de ani, după o grea suferinţă. În 1990, Mikkelsen a devenit cel mai tânăr arbitru de la un Mondial, când a fost ales, la 30 de ani, să conducă două meciuri de la turneul final găzduit de Italia. El a mai oficiat la Cupa Mondială 1994 şi la Campionatele Europene din 1992 şi 1996.Novak Boskovic, 29 ani. Internaţionalul sârb de handbal, fost jucător la Dinamo Bucureşti în sezonul 2017/2018, s-a împuşcat mortal în cap în casa familiei sale din Crvenka, din nordul Serbiei. Boskovic s-a sinucis cu un pistol pe care îl deţinea în mod legal. Jucătorul nu mai avea angajament, după ce anii trecuţi evoluase la Tatabanya (Ungaria) şi în Israel, la Maccabi Tel Aviv şi Hapoel Rishon Lezion. În 2016, el a făcut parte din lotul Serbiei la Campionatul European 2016, unde a ocupat locul 15.Rudi Assauer, 74 ani. Fostul fotbalist german a câştigat Cupa Cupelor cu Borussia Dortmund în 1966. Assauer a disputat 307 de jocuri în Bundesliga pe postul de fundaş la Borussia Dortmund (1964-1970) şi Werder Bremen (1970-1976), câştigând Cupa Germaniei în 1965 şi Cupa Cupelor, un an mai târziu. A avut scurte experienţe ca antrenor al ambele cluburi la care a jucat, dar a cunoscut o carieră prodigioasă ca manager general la Schalke, în perioadele 1981-1986 şi 1993-2006, în care clubul a cucerit Cupa UEFA în 1997 şi două Cupe ale Germaniei.Gordon Banks, 81 de ani. Portarul cu care naţionala de fotbal a Angliei a câştigat Cupa Mondială din 1966 a murit în somn pe 12 februarie. Considerat unul dintre cei mai mari goalkeeperi din istoria fotbalului, el a reuşit "parada secolului" în faţa regelui Pele la Mondialul din 1970.Matti Nykanen, 55 de ani. Finlandezul, de patru ori campion olimpic la sărituri cu schiurile, a decedat pe 4 februarie. Medaliat cu aur şi cu argint la JO 1984 de la Sarajevo, Nykanen a intrat în istorie la următoarele Jocuri, la Calgary, în 1988, când a luat aurul la trambulina mare, trambulina mică şi în proba pe echipe. El a mai avut în palmares şase titluri de campion mondial şi 46 de victorii în Cupa Mondială şi a câştigat de patru ori Globul de Cristal. După retragerea din activitatea sportivă, el şi-a pierdut busola, fiind mereu în centrul atenţiei presei din cauza vieţii personale agitate.Maximilian Reinelt, 30 ani. Canotorul german, care a obţinut aurul olimpic la JO 2012 de la Londra cu echipajul de 8+1 al ţării sale, a murit luni în timp ce schia pe pârtia de la St. Moritz (Elveţia). După aurul de la Londra, el a cucerit bronzul la Rio de Janeiro, în 2016. Ulterior s-a retras din activitatea sportivă şi a continuat să lucreze ca medic.MARTIETed Lindsay, 93 ani. Hocheistul canadian a fost cvadruplu câştigător al Cupei Stanley în anii 1950 cu Detroit Red Wings. În 1.068 de meciuri, Lindsay a înscris 379 de goluri şi a reuşit 472 de pase decisive. El a fost inclus în 1966 în "Hall of Fame".Kelly Catlin, 23 de ani. Ciclista americană, triplă campioană mondială în proba de urmărire pe echipe, s-a sinucis pe 7 martie. Suferea de depresie. Cu echipa ţării sale, ea a obţinut şi o medalie de argint la JO de la Rio în 2016.Coutinho, 75 ani. Antonio Wilson Vieira Honorio, fostă glorie a clubului Santos, alături de Edson Arantes dos Nascimento "Pele", a fost campion mondial cu echipa Braziliei în 1962. Coutinho, al treilea marcator din istoria clubului paulista, cu 386 de goluri în 457 de partide.Paul Hutchins, 73 ani. Fost căpitan al echipei de Cupa Davis a Marii Britanii, Hutchins suferea de boala neuronului motor. El a fost tenisman profesionist şi timp de 13 ani a îndeplinit rolul de căpitan al echipei britanice de Cupa Davis, care în 1978 a jucat finala împotriva selecţionatei SUA.APRILIEBilly McNeill, 79 de ani. Fostul căpitan al echipei de fotbal Celtic Glasgow, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1967, a decedat pe 22 aprilie. De mai mulţi ani suferea de demenţă. Jucător, apoi antrenor, McNeill a câştigat în total 31 de trofee cu Celtic, Cupa Campionilor din 1967 fiind prima pentru un club britanic.John Havlicek, 79 ani. A fost cel mai bun marcator din istoria echipei de baschet Boston Celtics (NBA). John Havlicek, care a evolua pe posturile de fundaş şi extremă, a evoluat toată cariera în tricoul verde al echipei Celtics, între 1962 şi 1978. El a cucerit opt titluri de campion NBA, doar doi jucători, coechipierii săi Bill Russell şi Sam Jones, având mai multe, 11, respectiv 12.MAINiki Lauda, 70 de ani. Triplul campion mondial de Formula 1 s-a stins pe 20 mai, la opt luni după ce a efectuat un transplant de plămân. Austriacul a inhalat gaze toxice după după ce a rămas prins în maşina în flăcări într-un spectaculos accident pe circuitul de la Nurburgring în 1976, în urma căruia a mai rămas cu arsuri pe faţă şi pe mâini. După ce a primit sfânta împărtăşanie, pilotul s-a refăcut într-un mod aproape miraculos, revenind în circuit la numai şase săptămâni după dramă. Deja campion mondial în 1975, Lauda a mai câştigat două titluri mondiale, în 1977 şi 1984.IUNIEJose Antonio Reyes, 35 de ani. Fotbalistul spaniol şi-a pierdut viaţa pe 1 iunie într-un accident de maşină între Sevilla şi Utrera. Reyes a fost singurul fotbalist care a câştigat de cinci ori Cupa UEFA/Europa League, un record, triumfând ultima oară în această competiţie în 2016 cu Sevilla, echipa la care s-a format. El s-a numărat printre"invincibilii" lui Arsenal, echipă neînvinsă în campionat în sezonul 2003-2004, iar cu Real Madrid a câştigat La Liga în 2007.Lennart Johansson, 89 ani. Suedezul Lennart Johansson a fost preşedinte al UEFA între 1990 şi 2007. El a dezvoltat competiţiile europene, iar în 1992 a transformat Cupa Campionilor Europeni, o competiţie deschisă şi mai puţin lucrativă, în actuala Ligă a Campionilor. Johansson, care a fost şi vicepreşedinte al FIFA când conducea UEFA, a părăsit postul de preşedinte al forului continental în 2007, după ce a fost învins în alegeri de francezul Michel Platini, când încerca să obţină un nou mandat, la vârsta de 77 de ani. În 1998, Johannson a pierdut alegerile la preşedinţia FIFA, fiind învins de elveţianul Joseph Blatter.IULIEJames Small, 50 de ani. Fosta aripă a Springboks, campion mondial la rugby în 1995 în faţa All Blacks, sub ochii lui Nelson Mandela, a murit după o criză cardiacă pe 10 iulie. El a avut 47 de selecţii pentru naţională, marcând 20 de eseuri.Pernell Whitaker, 55 de ani. Boxerul american, campion olimpic în 1984, apoi campion mondial la patru categorii (uşoară, super-uşoară, welter şi super-welter), a decedat pe 14 iulie după ce a fost lovit de o maşină. Considerat unul dintre cei mai talentaţi boxeri ai generaţiei sale, el a disputat 46 de meciuri ca profesionist, cu un bilanţ de 40 de victorii, dintre care 17 înainte de limită, patru înfrângeri, un meci încheiat la egalitate şi un no contest.AUGUSTJean-Claude Bouttier, 74 de ani. Fostul boxer francez, mort pe 3 august, a devenit celebru mai ales graţie spectaculoaselor meciuri pentru titlul mondial, pierdute în faţa lui Carlos Monzon, pe 17 iunie 1972 şi 29 septembrie 1973. În cariera sa profesionistă, Bouttier a avut 72 de meciuri, cu un bilanţ de 64 de victorii (43 prin KO), un meci încheiat la egalitate şi 7 înfrângeri.Felice Gimondi, 76 de ani. Fostul ciclist italian, campion mondial, a decedat după o criză cardiacă pe 16 august, când se scălda în Sicilia. Unul dintre cei şapte rutieri care au câştigat cele trei mari tururi (Il Giro, Turul Franţei, Vuelta), Gimondi a fost aproape cinci decenii un simbol al ciclismului italian.Jessi Combs, 39 de ani. Considerată "cea mai rapidă femeie din lume", pilotul a murit într-un accident de maşină pe 27 august, când încerca să doboare propriul său record de viteză, pe care-l stabilise în 2013, când a rulat cu 398 mile/h (641 km/h).Anthoine Hubert, 22 de ani. Pilotul francez şi-a pierdut viaţa pe 31 august pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia, într-un accident produs în timpul cursei de Formula 2 disputată în marginea Grand Prix-ului de Formula 1.Nicolas Leoz, 90 ani. Fostul responsabil al fotbalului sud-american, paraguayanul Nicolas Leoz, anchetat de justiţia americană pentru corupţie în cadrul scandalului "Fifagate", a decedat într-o clinică din Asuncion. Preşedinte al Confederaţiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL) între 1986 şi 2013, Nicolas Leoz a fost vizat din 2015 de un mandat de arest internaţional emis de justiţia americană pentru "asociere ilicită în bandă organizată, fraudă şi spălare de bani". Procedura de extrădare se afla în curs în faţa justiţiei din Paraguay.SEPTEMBRIEHalvard Hanevold, 49 ani. Norvegianul, triplu campion olimpic la biatlon, a decedat în oraşul său natal Asker. Hanevold a câştigat titlurile olimpice la individual la Nagano (1998), Salt Lake City (2002) şi Vancouver (2010), la care se adaugă cinci titluri mondiale. El s-a retras în 2010 şi a devenit consultant al canalului norvegian de televiziune NRK.Chester Williams, 49 de ani. Fosta aripă stânga a echipei de rugby a Africii de Sud şi fost antrenor al echipei Timişoara Saracens, Williams a decedat pe 6 septembrie, din cauza unui atac de cord. Williams a fost singurul jucător de culoare al Springboks la victoria din finala Cupei Mondiale 1995. Simbol al noii naţiuni post-apartheid dorite de Nelson Mandela, el este al patrulea membru al acestei echipe care a murit înainte de a împlini 50 de ani, după James Small (iulie 2019), Joost Van Der Westhuizen (februarie 2017) şi Ruben Kruger (2009).Bruno Grandi, 85 ani. Italianul, preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică între 1997 şi 2016, s-a stins din viaţă, în urma unei boli. Grandi a fost un sportiv de înalt nivel, profesor, antrenor, arbitru şi administrator, explorând aproape toate faţetele gimnasticii. A fost preşedintele Federaţiei Italiene de Gimnastică între 1977 şi 2000, iar vicepreşedinte al Comitetului Olimpic Italian (CONI) din 1987 până în 2005. A fost membru al Comitetului Internaţional Olimpic din 2000 până în 2004Fernando Ricksen, 43 ani. Fostul fotbalist olandez a decedat după o luptă cu boala neuronilor motori. El a jucat la clubul scoţian Glasgow Rangers în perioada 2000-2006, cucerind două titluri de campion al Scoţiei, două Cupe şi trei Cupe ale Ligii. Ricksen a evoluat şi în naţionala Olandei, pentru care a strâns 12 selecţii.OCTOMBRIEAndres Gimeno, 82 de ani. Fostul tenisman spaniol, care a murit pe 9 octombrie, a fost cel mai vârstnic laureat de la Roland Garros în epoca profesionistă, câştigând acest turneu în 1972, când avea 34 de ani şi 10 luni. El a mai jucat finala Openului Australiei în 1969 şi a fost semifinalist la Wimbledon în 1970.Rui Jordao, 67 ani. Fostul atacant portughez Rui Jordao, care a evoluat la echipele de fotbal Benfica şi Sporting Lisabona, a disputat 43 de meciuri la naţionala Portugaliei, marcând 15 goluri, printre care şi două contra Franţei, în semifinalele EURO 1984 (3-2, după prelungiri pentru Franţa). A fost golgheterul campionatului portughez în două rânduri, 1975-1976 şi 1979-1980, cucerind şi şase titluri de campion, precum şi patru Cupe ale Portugaliei.Marieke Vervoort, 40 de ani. Fosta atletă paralimpică belgiană, campioană olimpică în proba de 100 m la Jocurile de la Londra, a decedat prin eutanasie pe 22 octombrie. Vervoort suferea de o boală degenerativă musculară care îi provoca dureri constante la picioare şi din cauza căreia abia putea să doarmă, iar viaţa sa a devenit treptat o tortură. În afara titlului olimpic la Londra, ea a mai fost triplă campioană mondială în scaun rulant (100 m, 200 m, 400 m) în 2015.NOIEMBRIERaymond Poulidor, 83 de ani. Ciclistul decedat pe 13 noiembrie a fost una dintre figurile populare ale sportului francez. Poulidor a avut o carieră profesionistă de 18 ani, marcată de marea rivalitate cu Jacques Anquetil şi Eddy Merckx. El a fost supranumit "Eternul secund" pentru că nu a reuşit să câştige niciodată Turul Franţei, cursă în care s-a clasat de trei ori pe locul al doilea (1964, 1965, 1974), în alte cinci ediţii ocupând locul 3. Poulidor s-a impus în Turul Spaniei în 1964.Harrison Dillard, 96 ani. Fostul sprinter american a fost medaliat cu aur în proba de 100 m la Jocurile Olimpice din 1948 şi la 110 m garduri la Olimpiada din 1952. Dillard, decedat în urma unui cancer de stomac la Cleveland. În total, Dillard a cucerit patru titluri olimpice, adăugând victoriile cu echipa americană de ştafetă 4x100 m în 1948 şi 1952.Jakob "Kobi" Kuhn, 76 ani. Fost jucător internaţional şi apoi selecţioner al naţionalei Elveţiei. Selecţionat de 63 de ori în reprezentativa ţării sale, Kuhn a evoluat între 1960 şi 1977 la FC Zurich, echipă cu care a câştigat şase titluri de campion naţional şi cinci Cupe ale Elveţiei. După ce a antrenat echipa din Zurich, el a preluat comanda naţionalei elveţiene, pe care a condus-o din 2001 şi până la EURO 2008, găzduit în comun de Elveţia şi Austria.DECEMBRIEPeter Snell, 80 de ani. Fostul atlet neozeelandez, triplu campion olimpic în probe de semifond, a murit pe 12 decembrie. Snell avea de mai mulţi ani probleme cardiace. Neozeelandezul a cucerit aurul olimpic în proba de 800 m (1960, la Roma, şi 1964, la Tokyo) şi la 1.500 m (1964). El a fost primul atlet care a reuşit dubla 800 m/1.500 m la JO după 1920, performanţă neegalată de atunci.Jorge Hernandez, 65 ani. Născut pe 17 noiembrie 1954 la Havana, Hernandez a cucerit medalia olimpică de aur la categoria 48 kg cu ocazia JO de la Montreal (1976), la doi ani după ce a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la primul Campionat Mondială găzduit de capitala ţării sale. Jorge Hernandez a fost, de asemenea, vicecampion mondial la Belgrad (1978) şi a cucerit medalia de aur la Jocurile Panamericane din Mexic (1975) şi la Jocurile Centroamericane de la Santo Domingo (1974).Ibrahim Diarra, 36 ani. Fostul flanker internaţional Ibrahim Diarra, campion al Franţei cu echipa Castres în 2013, a încetat din viaţă într-un spital din Paris, unde a fost internat după ce ce suferit un accident vascular cerebral. Supranumit "Ibou", Diarra a cucerit în 2013 titlul de campion al Franţei cu Castres, echipă la care a evoluat începând din 2009 şi până în 2016. Ibrahim Diarra a purtat o singură dată tricoul selecţionatei Franţei, în 2008, împotriva Italiei, într-o partidă din Turneul celor Şase Naţiuni.