Ana Birchall: 'Trebuie să ne concentrăm eforturile în prevenirea şi combaterea terorismului'

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj de condoleanţe familiei românului decedat în urma atacului terorist de la Kabul, ea adăugând că astfel de atacuri sunt profund condamnabile, potrivit Agerpres.

Citește și: EXCLUSIV Fostul șef al Poliției Caracal și soția sa, proaspăt pensionați, au încercat să-și ascundă veniturile?

"Am aflat cu profundă tristeţe vestea morţii unui reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul şi rănirea gravă a altuia, în urma unui atac terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marţi, la Kabul, în Afganistan. Din păcate, acţiunile teroriste continuă să curme vieţi nevinovate peste tot în lume. Astfel de atacuri sunt profund condamnabile! Aşa cum am afirmat de fiecare dată, prin colaborare şi cooperare internaţională, trebuie să ne concentrăm eforturile pentru asigurarea securităţii cetăţenilor în faţa actualelor ameninţări, în mod special în prevenirea şi combaterea terorismului. Condoleanţe familiei românului pentru greaua pierdere şi multă putere de luptă celui rănit pentru a trece peste această cumpănă!", este mesajul publicat de ministrul Ana Birchall, pe Facebook.

Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va întâmpla astăzi

Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit şi altul a fost grav rănit în urma atacului terorist care a avut loc în noaptea de luni spre marţi, la Kabul, în Afganistan, a anunţat marţi seară Ministerul Afacerilor Externe (MAE).