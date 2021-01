Analiză: 'Gamestonk', noua criză a lalelelor, argumente pentru prudență

Pare a fi începutul unei parabole: investitorii blocați în interiorul unei pandemii încep să liciteze un activ până când prețul său devine rupt de realitate, comentează Reuters, potrivit Mediafax.

Valoarea crește până când într-o zi piața rămâne fără cumpărători și se blochează, provocând scăderea prețurilor, iar câțiva ghinioniști pierd averi de peste zece ori veniturile lor anuale în câteva ore.

Data: 3 februarie 1636. În acea zi, bula olandeză a lalelelor s-a spart, în timpul epidemiei de ciumă bubonică, arătând că prețurile activelor pot scădea la fel de repede pe cât cresc, lăsând în urmă doar durere.

Peste 385 de ani, în timpul unei alte pandemii, Wall Street așteaptă să vadă dacă istoria se va repeta.

Acțiunile retailerului de jocuri video GameStop Corp au crescut cu 1.625% de la începutul lunii ianuarie. Raliul este condus de investitori individuali care au stat acasă în ultimele zece luni. Mulți au apelat la forumuri online, cum ar fi WallStreetBets pe Reddit și cumpără acțiuni, unele ca o formă de protest împotriva administratorilor de fonduri speculative care au pariat că acțiunea va scădea.

Acești investitori amatori sunt susținuți de economiile acumulate în timpul pandemiei, de două runde de plăți de stimulare și de ratele dobânzilor apropiate de zero. Unii, precum antreprenorul miliardar Elon Musk, s-au referit la fenomen ca „Gamestonk”, un joc de cuvint ce implică GameStop și „stock”.

Creșterea prețului la peste 300 de dolari pe acțiune i-a încurajat pe unii investitori mici să pună și mai mulți bani într-o companie despre care analiștii din Wall Street urmăriți de Refinitiv cred că valorează puțin mai mult de 13 dolari pe acțiune.

„Mi-am băgat economiile în GME, mi-am plătit chiria pentru luna aceasta cu cardul de credit și am pus și banii pentru chirie în și mai multe GME (ceea ce nu aș recomanda celor de pe WSB)”, a spus un utilizator Reddit pe WallStreetBets. "Și le țin. Este important pentru mine și pentru milioane de alte persoane".

O formă de război purtat prin acțiunile unui comerciant de jocuri video este deosebită de alte crize ale pieței financiare, cum ar fi balonul dotcom din 2000 sau balonul imobiliar din SUA care a culminat cu criza financiară din 2008, ambele fiind alimentate de ipoteze de creștere economică.

Cu toate acestea, pentru cei care cumpără GameStopîntr-un moment nepotrivit, rezultatele vor fi probabil aceleași.

„Realitatea este că GameStop nu afectează Wall Street. S-ar putea să rănească câțiva administratori de fonduri speculative, dar nimeni nu va plânge pentru ei. Oamenii care își vor pierde economiile de viață sunt mici investitori”, a declarat Ben Inker, șeful alocării activelor la OMG.

Valoarea totală a pozițiilor celor ce cred că prețul acțiunilor favorite din Reddit, cum ar fi GameStop, este de aproximativ 40 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o mână de fonduri speculative, potrivit Barclays.

În general, pariurile că GameStop va scădea s-au redus la aproximativ 5 miliarde de dolari până marți, potrivit S3 Partners. Prin comparație, Tesla Inc, o altă acțiune despre care investitorii profesioniști cred că va scădea a provocat pierderi de 245 miliarde dolari în 2020, a menționat firma.

„În cele din urmă amploarea problemei pare destul de limitată”, a spus Barclays.

GameStop a crescut cu 67,9% vineri, pentru a închide la 325 dolari pe acțiune.

„GameStop nu valorează 500 de dolari, nici 400 de dolari, nici 300 de dolari, nici 200 de dolari, nici măcar 100 de dolari, nici măcar 50 de dolari”, a declarat joi CNBC investitorul miliardar Leon Cooperman. „Nu îi condamn. Spun doar din experiența mea, acest lucru se va sfârși cu lacrimi ", a adăugat el.

Balonul dotcom a atins apogeul în martie 2000, iar în următorii doi ani indicele compozit Nasdaq, format din titluri ale companiilor din tehnologie, a scăzut cu aproape 77%, întrucât firmele au rămas fără finanțare. Până în momentul în care Nasdaq a scăzut, în octombrie 2002, aproximativ 6,2 trilioane de dolari din averile oamenilor dispăruseră, potrivit lui Amir Sufi, profesor la Universitatea din Chicago.

Criza financiară din 2008 a șters aproximativ 16,4 trilioane de dolari din averile gospodăriilor americane, printr-o combinație de pierderi accentuate pe piața bursieră și scăderea capitalului propriu, potrivit Rezervei Federale.

Nimeni nu se așteaptă ca bula GameStop să provoace ceva la un asemenea nivel, în parte pentru că firma are un număr redus de acțiuni și nu a fost deținută pe scară largă de investitori instituționali sau de retail înainte de începutul anului. Cu venituri de 6,5 miliarde de dolari în ultimul său an fiscal și mai puțin de 53.000 de angajați în întreaga lume, ompania nu are un impact economic supradimensionat.

„Va fi ceva sânge pe podea când totul se va termina, dar va fi ceva sânge de fonduri speculative și mult sânge în rîndul investitorilor mărunță”, a declarat Donald Langevoort, profesor la Georgetown Law care studiază reglementarea valorilor mobiliare.

Melvin Capital și Citron Research, doi pariori pe scăderea GameStop, au declarat la începutul acestei săptămâni că și-au închis deja pozițiile.

Legile privind valorile mobiliare care protejează de obicei investitorii mai mici de fraude ar putea fi de puțin ajutor pentru investitorii care cumpără acțiuni GameStop la valori ridicate, a spus Langevoort.

Raliul supradimensionat din GameStop are loc într-un moment de efervescență al piețelor financiare. Indicele S&P 500 se tranzacționează la valori apropiate de cele din vârful bulei dotcom, în timp ce bitcoin a crescut vineri cu 14% după ce a câștigat 265% în ultimele 12 luni.

Creșterea platformelor de tranzacționare fără comisioane, cum ar fi Robinhood, a ajutat la umflarea bulelor activelor prin eliminarea unor praguri pentru micii investitori, a declarat Ronnie Sadka, profesor de finanțe la Boston College.

„Investitorii de retail devin un risc sistemic”, pe care SEC nu este pregătit să-l gestioneze, a spus el.

„Aceasta este o nouă criză a lalelelor”, a spus Michael Pachter, analist la Wedbush Securities, adăugând că a primit un apel de la un prieten care s-a lăudat că a pus 1.000 de dolari în favoritele Reddit precum GameStop, AMC Entertainment Holdings Inc și BlackBerry Ltd și acum a crescut la 400.000 de dolari în două săptămâni. „Nici măcar nu știa ce vinde GameStop”, a spus Pachter.

Cum se va termina mania GameStop? Dacă este ca balonul original al lalelelor, ar putea duce la o „criză de încredere pe termen scurt” pe piețele financiare, a declarat Anne Goldgar, profesor la Universitatea din California de Sud.