Analiză: Piaţa serviciilor de streaming din România, estimată la 43 de milioane de euro în 2021 şi 2022

Piaţa serviciilor de streaming din România a înregistrat, în 2020, cea mai mare creştere pe piaţa media şi de divertisment, de 27,16%, la 29 milioane euro, iar estimările arată un avans de peste 22% în 2021 şi 2022, până la un nivel de 43 milioane de euro, reiese dintr-o analiză realizată de strategy+business, publicaţie a reţelei globale PwC.

Pe acest fond, platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au anunţat planuri de investiţii în valoare de 230 de miliarde de dolari în conţinut video în 2022, pentru a beneficia de creşterile estimate pentru aceste servicii în următorii ani, dar şi pentru a-şi păstra clienţii şi a atrage alţii noi, într-o piaţă tot mai concurenţială, notează sursa citată.

"Pentru sectorul streamingului, pandemia COVID-19 a reprezentat un şoc în ceea ce priveşte cererea, iar cifrele sunt uluitoare. Netflix, Amazon Prime Video şi Hulu şi-au văzut numărul de abonaţi crescând masiv, chiar şi platformele nou lansate, precum Disney+ şi HBO Max, au adunat zeci de milioane de clienţi noi în câteva luni. Astfel că, după un an 2020 de creştere explozivă, companiile de streaming video trebuie să adopte noi strategii pentru a crea valoare pentru abonaţi, creatori de conţinut şi investitori", se menţionează în raport.

Un raport PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 (GEMO) arată că, la nivel global, piaţa serviciilor de streaming video a crescut cu rate cuprinse între 12,4% şi 34,5% în ultimii cinci ani, până la 58,3 miliarde euro, în 2021, iar acest trend va continua. Astfel, până în anul 2025 se estimează o valoare de 81,3 miliarde de dolari a pieţei de profil.

În ceea ce priveşte situaţia fiecărei platforme de streaming, Netflix, liderul pieţei cu 222 de milioane de abonaţi la finalul anului 2021, a anunţat investiţii care depăşesc 17 miliarde de dolari pentru conţinut video în 2022, cu 25% peste nivelul din 2021. "Investiţiile vin în contextul în care organizaţia trebuie să înlocuiască sute de emisiuni şi filme care vor fi scoase din platformă", notează analiştii.

De asemenea, Amazon Prime Video (175 de milioane de abonaţi), Disney+ (cu aproape 120 de milioane de abonaţi) şi Peacock, deţinută de NBC Universal (cu aproximativ 54 de milioane de abonaţi) au anunţat creşterea investiţiilor în acest an.

"Cu toate că au în plan să cheltuiască în acest an miliarde de dolari pentru a câştiga lupta pentru abonaţi, este important modul în care aceşti bani vor fi cheltuiţi. Calitatea conţinutului video este cea care va dicta succesul, iar o singură gafă poate însemna un exod al abonaţilor. De asemenea, costul achiziţiei de conţinut a crescut, iar mega dealurile au devenit obişnuinţă în lupta pentru clienţi. Netflix ar fi plătit 450 de milioane de dolari în primăvara anului trecut pentru drepturile asupra filmelor Knives Out 2 şi Knives Out 3. Peacock, în parteneriat cu companiile de producţie Blumhouse şi Morgan Creek, ar fi semnat un acord de peste 400 de milioane de dolari pentru a achiziţiona drepturile pentru o nouă franciză a filmului The Exorcist", se precizează în raportul de specialitate.

Totodată, analişti consideră că exclusivitatea joacă un rol major atunci când vine vorba despre atragerea clienţilor pe platformele de streaming.

"În ianuarie 2021, când sitcom-ul "The Office" s-a mutat de la Netflix la Peacock, fanii serialului au ajutat platforma de streaming a NBC Universal să obţină mai multe subscrieri în preajma debutului serialului, decât la orice altă lansare de programe, inclusiv transmiterea Premier League. O situaţie similară este şi în cazul seriei Marvel, care a fost un motor uriaş de achiziţii de clienţi pentru Disney+, după ce s-a mutat de pe Netflix. În acelaşi timp, multe companii vor începe să ofere mai mult conţinut gratuit pentru a-şi creşte audienţa sau îşi vor diversifica portofoliul cu alte servicii. Cel mai recent exemplu este cel al Netflix, care a anunţat recent intenţia de a achiziţiona dezvoltatorul de jocuri pentru telefoane mobile Next Games din Finlanda, pentru aproximativ 72 milioane dolari", susţin specialiştii.

Conform analizei de specialitate, în România, streamingul video a consemnat un salt de 27,16%, în 2020, până la 29 milioane euro. Pentru 2021 şi 2022, estimările arată un avans de peste 22%, la un nivel de 43 milioane de euro.