Anca Nedea, patron din Mamaia: Nu mă aștept să bubuie terasele din 1 iunie. Va fi o săptămână de bâlbâieli

Directorul executiv al Organizației Patronale Mamaia din Constanța, Anca Nedea, spune că nu se așteaptă ca toate terasele „să bubuie” din 1 iunie și că va urma o săptămână de bâlbâieli în ceea ce privește comunicarea din partea autorităților, anunță MEDIAFAX.

Anunţul că se redeschid plajele din 1 iunie a luat prin suprindere operatorii de pe litoral. Aceștia așteaptă publicarea ordinului prin care vor fi reglementate măsurile care trebuie luate la plajă sau pe terase.

„Suprinzător, aşa a fost ca în filme. Noi am înaintat toate propunerile noastre, am discutat şi am reacţionat pe drafturile de măsuri pe care le-am văzut, acuma cum au să iasă în variantă finală, şi aseară am văzut tot aşa un draft, cu toţii am trimis din grupurile de lucru, nu ştiu care va fi varianta finală pentru că vedeţi, până nu iese în Monitorul Oficial se poate întâmpla orice”, a declarat Anca Nedea, directorul executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia Constanţa.

Aceasta nu se așteaptă ca toate terasele „să bubuie” în 1 iunie și crede că o deschidere „adevărată” a sezonului estival va avea loc în 15 iunie.

„Va fi o săptămână din asta de bâlbâieli din punct de vedere a ceea ce ni se comunică. Nu mă aştept ca la 1 iunie să bubuie toate terasele, să fie totul deschis. Nu e vina noastră dacă nu s-a întâmplat. Hotelurile, v-am zis, au pregătit mai din timp pentru că a fost posibil. Cu terasele în schimb, ştiţi cum e, unii trei zile, unii cinci, unii o săptămână, unii mai mult. O să putem să ne apropiem până pe 15 de o deschidere adevărată a sezonului turistic”, a mai spus Anca Nedea.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că terasele vor fi deschise din 1 iunie.

„E clar că e nevoie de unele măsuri foarte specoiale și ele vor fi comunicate – mesele vor fi la 2 metri, vor putea să stea maxim patru persoane la o masă și lucrurile vor fi sub control. De la 1 iunie se va putea merge la plajă, dar și aici e nevoie de păstrarea distanței de cel puțin doi metri între scaunele de plajă”, a declarat Klaus Iohannis.