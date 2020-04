Andrei Caramitru: Mă dezic de Biserica Ortodoxă! Este o organizație criminală! O sectă demonică

Andrei Caramitru susține că se dezice de Biserica Ortodoxă Română, după decizia de a permite cetățenilor să meargă la biserică de Paște. El consideră că BOR este o organizație criminală, care nu mai are nicio legătură cu Biblia sau cu Iisus.

”Eu de azi ma dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numita BOR este doar o organizatie criminală, retrograda, retardata, corupta. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne tine in afara civilizației. Și nu are NICI o legătura cu Biblia și cu credința. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică.

Așa ca de azi oameni buni - EU NU O SA MAI CALC NICIODATĂ IN VREO BISERICA ORTODOXA. Oricine isi face nunta botez etc acolo - eu nu o să vin. Și nu voi mai interacționa vreodată cu vreun angajat al acestei organizații. Punct.”, scrie Andrei Caramitru.