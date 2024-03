Andrei Florin–Mircea: Primaria sectorului 1 trebuie sa apartina cetatenilor!

Andrei Florin–Mircea, candidatul Partidului Alternativa Dreaptă la Primăria Sector 1 susține într-o postare că instituția Primăriei Sectorului 1 s-a îndepărtat de mult de cetățenii pe care pretinde că îi reprezintă. El consideră că actualul primar nu a făcut altceva decât să dărâme și că un asemenea mod de administrare ar trebui oprit:

”Primaria sectorului 1 trebuie sa apartina cetatenilor !

Sunt multi ani de cand Primaria Sectorului 1 ca institutie s-a departat de cetatenii pe care ar trebui sa ii reprezinte ! Cu fiecare an care a trecut ,din mandat in mandat, Primaria a devenit parca dusmanul sectorului . A daramat gardurile restaurantelor, a blocat puz- urile, a sabotat scolile pe care le-a lasat in nesiguranta , a oprit investitiile, a blocat autorizatiile de functionare care nu se mai emit sau se emit cu intarzieri uriase .

A sfarsit prin a inchide chiar si Primaria .

Eu cred ca este de ajuns !”, a spus el.