Andy Murray, în turul doi la Wimbledon

Andy Murray și-a deschis campania din 2023 de la Wimbledon cu o demonstrație pe iarbă, marți după-amiază, când favoritul tribunelor l-a surclasat pe compatriotul său britanic Ryan Peniston cu 6-3, 6-0, 6-1 pe terenul central.

Dublul campion a avut un joc solid pe linia de fund a terenului și a obținut victoria în doar două ore. După ce a respins primele două mingi de break ale meciului, în game-urile al treilea și, respectiv, al cincilea, Murray a transformat șase din cele 12 mingi de break procurate. În tutul secund va avea o sacrcină mult mai dificilă, urmând să joace fie cu Stefanos Tsitsipas, fie cu Dominic Thiem, al căror meci a fost întrerupt la scorul de 6-3, 3-4 pentru Thiem, potrivit Agerpres.

"Este evident că este uimitor să mă întorc aici, să joc pe Centre Court", a declarat Murray în interviul de pe teren. "Am fost destul de emoționat la început, ieșind pe teren am vrut să joc bine, dar am început un pic timid. Dar odată ce am reușit break-ul în primul set, am jucat câteva mingi bune pe măsură ce meciul a continuat și au fost câteva semne bune acolo."

Jucând sub un acoperiș închis, în Londra ploioasă, Murray s-a confruntat cu o opoziție puternică în debut de meci din partea lui Peniston, întrucât wild card-ul de pe locul 268 a mers cap la cap cu fostul număr 1 mondial și și-a creat de două ori oportunități pentru primul break al meciului.

După ce Murray le-a salvat pe amândouă pentru a se menține la 2-1 și apoi la 3-2, și-a ridicat nivelul de joc.

A câștigat toate cele 17 puncte pe care le-a jucat la fileu, impresionându-l pe Roger Federer, de opt ori campion la Wimbledon, care a urmărit meciul din loja regală de pe terenul central, alături de Catherine, prințesa de Wales.

"A fost uimitor să avem niște regalități aici, dar și niște regalități ale tenisului", a spus Murray despre fostul său rival din circuitul ATP, Federer. "Este uimitor să-l avem pe Roger aici susținând evenimentul. Ultima dată când am fost pe acest teren și el a fost spectator a fost la Jocurile Olimpice [de la Londra 2012] și a stat în loja lui Stan Wawrinka, susținându-l împotriva mea, așa că este plăcut să văd câteva aplauze astăzi după câteva lovituri bune."

Odată cu triumful său, Murray și-a îmbunătățit scorul la 61-12 la Wimbledon, unde a ridicat trofeul în 2013 și 2016. Jucătorul în vârstă de 36 de ani a cucerit două titluri consecutive în iunie în turneul ATP Challenger Tour pe iarbă, dar victoria de marți a fost prima sa pe această suprafață la nivel de turneu în acest sezon.

"A trecut mult timp de când nu m-am mai simțit atât de bine din punct de vedere fizic la Wimbledon, ceea ce este foarte, foarte pozitiv", a declarat Murray. "Ultimii ani au fost foarte dificili, așa că sper că sunt în formă și pregătit pentru un parcurs bun".