Angel Tîlvăr: 'Am realizat, o dată în plus, cât de important este pentru România, statutul de membru al Uniunii Europene'

Aflat în vizită oficială în Turcia, Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor, a avut convorbiri cu înalți reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului Turciei: ”Am realizat, o dată în plus, cât de important este pentru România, statutul de membru al Uniunii Europene.”

În perioada 14 - 16 mai 2019, o delegaţie a Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor, condusă de domnul Angel Tîlvăr, se află într-o vizită oficială în Turcia, la Ankara, la invitația Comisiei pentru armonizare cu Uniunea Europeană din Marea Adunare Naţională a Republicii Turcia.Vizita a fost convenită în perioada COSAC, în luna ianuarie, când domnul Angel Tîlvăr i-a primit pe membrii delegației Turciei, prezenți la reuniunea de la București.

Scopul vizitei a fost aprofundarea dialogului parlamentar la nivelul comisiilor omoloage din cele două foruri legislative și abordarea unor teme de interes privind problematica europeană sau cooperarea bilaterală, la nivel regional și internațional.

Potrivit agendei oficiale, după ce a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Mustafa Kemal Ataturkși a semnat în cartea de onoare, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali turci.

La sediul Marii Adunări Naţionale din Ankara, domnul Angel Tîlvăr a discutat cu E.S. Mustafa Şentop, preşedintele Marii Adunări Naţionale turce. Tot la sediul parlamentului turc au avut loc convorbirile cu domnul Mehmet Kasım Gülpinar, preşedintele Comisiei pentru armonizare cu Uniunea Europeană și cu domnul Volkan Bozkir, preşedintele Comisiei pentru politică externă. De asemenea, delegația română s-a întâlnit cu domnul Salih Cora, preşedintele Grupului interparlamentar de prietenie Turcia-România.

Programul vizitei a cuprins și întrevederea cu domnul Mevlüt Çavuşoğlu, ministrul afacerilor externe, urmată de discuția cu domnul Faruk Kaymakci, ministrul adjunct al afacerilor externe.

În cadrul convorbirilor, s-a reliefat importanța parteneriatului strategic pe care cele două țări îl au, precum și obiectivul comun de consolidare a stabilităţii și securității regionale.

“Ca aliați NATO, trebuie să intensificăm eforturile și să acționăm împreună, pe baza principiului solidarității și al apărării colective. Suntem conștienți de rolul pe care Turcia îl are în gestionarea, găzduirea și sprijinirea refugiaţilor, iar țara noastră este angajată în parteneriatul cu Turcia pentru soluţionarea acestor probleme grave cu care se confruntă regiunea: migraţia şi terorismul. Cred că Președinția română a Consiliului UE a reprezentat un cadru în care, participând la diferite evenimente, reprezentanții turci au putut să-și susțină și să-și argumenteze dorința de integrare europeană, România incluzând printre prioritățile Președinției, importanța valorilor comune europene”, a afirmat domnul Angel Tîlvăr.

O altă temă de interes abordată în cadrul întrevederilor a fost consolidarea relațiilor bilaterale economice și comerciale, prin cresterea investitiilor în turism, energie, agricultură, transporturi sau apărare, Turcia reprezentând cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene.

Referirile la componenta europeană au ocupat un spatiu larg în cadrul discuțiilor. Oficialii turci au felicitat România pentru modul în care conduce mandatul de președinte al Consiliului UE şi au mulțumit țării noastre pentru susținerea constantă a aspirațiilor europene ale Turciei.

La rândul său, domnul Angel Tîlvăr a subliniat rolul important al Turciei, ca pilon de stabilitate în zona de conflicte din Orientul Mijlociu și i-a încurajat pe oficialii turci să persevereze “în continuarea eforturilor pentru accelerarea reformei, în vederea avansării argumentelor pozitive în relația cu Uniunea Europeană și a valorificării depline a potențialului parteneriatului UE-Turcia, în beneficiul cetățenilor turci.”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.