ANOFM: Aproape 23.500 de locuri de muncă vacante la nivel naţional şi 434 în Spaţiul Economic European

Aproape 23.500 de locuri de muncă erau vacante la nivel naţional, cele mai multe pentru lucrător comercial şi muncitor necalificat, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru lucrător comercial (1.277), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.226), agent de securitate (786), manipulant mărfuri (726), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (673), agent de vânzări (665), amabalator manual (625), muncitor necalificat în industria confecţiilor (567), montator subansamble (392), vânzător (361) şi casier (360), conform Agerpres.

Din cele 23.482 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.611 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; funcţionar administrativ; specialist în domeniul calităţii etc.), 5.670 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de vânzări; lucrător comercial; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; vânzător etc.), 6.721 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; şofer autocamion/ maşină de mare tonaj; montator subansamble etc.), restul de 9.480 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (ambalator manual; manipulant mărfuri; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet ; confecţioner cablaje auto etc.).

Pe de altă parte, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 434 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Germania - 274 pentru operator maşini şi sisteme (tehnologia de prelucrare a metalelor şi a materialelor plastice), muncitor în construcţii, maistru în construcţii, lucrător în construcţii de beton/ beton armat, lucrător în producţia şi prelucrarea sticlei/ fabricarea fibrei de sticla, tăietor de carne şi lucrător în producţie.

Norvegia pune la dispoziţie 78 locuri de muncă pentru croitor, şofer autobuz, vopsitor auto, vopsitor, şofer, agent curăţenie, electrician, betonist, mecanic auto, tinichigiu carosier auto şi vopsitor, Finlanda - 40 locuri de muncă pentru laminator, Estonia - 20 locuri de muncă pentru operator la fabricarea nadei de pescuit, Slovenia - 10 locuri de muncă pentru manipulant mărfuri, Olanda - 7 locuri de muncă pentru lucrător în sera de flori şi tâmplar, Polonia - 3 locuri de muncă pentru măcelar abator vită şi Franţa - 2 locuri de muncă pentru farmacist.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.